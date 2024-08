- Fiél aperçoit Hertha naviguant contre le vent, Cuisance partant ensuite.

Le manager de Hertha, Cristian Fiél, est optimiste quant à la progression de son équipe et vise ses premières victoires à domicile de la saison. "Nous devons maintenir notre élan en provenance de Hambourg, similaire à notre performance à Rostock", a déclaré le quadragénaire avant le match de samedi contre le promu fraîchement promu SSV Jahn Regensburg (13h00 CET). "Nous avons réussi à maintenir notre structure défensive contre un adversaire difficile et à rapidement contre-attaquer après avoir perdu le ballon."

L'équipe a fait preuve d'un sang-froid remarquable lors de sa victoire 5-1 en Coupe DFB, attendant le moment parfait pour exploiter les espaces créés par leur adversaire.

La série de matchs sans victoire de Hertha à domicile en championnat

L'équipe de Hertha a subi une défaite à domicile contre Paderborn et a dû se contenter d'un match nul contre HSV. Si elle ne remporte pas le match contre Regensburg, cela pourrait être une déception et les placer derrière les leaders de la course à la promotion, comme cela a été le cas la saison dernière.

Fiél reconnaît les menaces potentielles de Regensburg. "Ils ont éliminé un club de Bundesliga en coupe et ont déjà remporté un match en championnat", a-t-il déclaré. Regensburg peut représenter une menace importante sur coups de pied arrêtés et lors de transitions. Fiél peut compter sur Michael Cuisance au milieu de terrain, celui-ci ayant récupéré de sa blessure et repris l'entraînement à temps plein.

L'équipe de Hertha doit continuer sur sa bonne dynamique, comme en témoigne sa victoire en Coupe DFB et sa résilience face à des adversaires difficiles, contre SSV Jahn Regensburg. Une victoire contre Regensburg mettrait fin à la série de matchs sans victoire de Berlin en championnat et les maintiendrait en course pour la promotion.

