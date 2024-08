- Fidji connaît une température record après un demi-millénaire

Dans les îles Fidji voisines, situées dans le Pacifique sud-ouest, la température de l'océan a été anormalement élevée au cours des 600 dernières années, selon une étude publiée dans la revue "Science Advances". Cette découverte a été étayée par l'Université Johannes Gutenberg de Mayence (JGU), qui l'a interprétée comme "une preuve supplémentaire du réchauffement sans précédent de l'ouest du Pacifique".

Les chercheurs se sont appuyés sur le corail de construction de récifs à longue vie (Diploastrea heliopora) pour explorer les enregistrements climatiques passés. Ces coraux peuvent vivre pendant des centaines d'années, en croissance moyenne de 3 à 6 millimètres par an, selon la JGU. Les changements climatiques des siècles passés peuvent être retracés dans leurs squelettes.

L'équipe a examiné un cœur de presque 2 mètres de long de ce type de corail. Plus précisément, ils se sont concentrés sur le rapport de strontium à calcium dans le cœur. Ce rapport a aidé à déterminer l'âge de chaque couche à l'aide de la méthode de datation uranium-thorium, où la désintégration et la conversion des isotopes d'uranium en thorium ont été prises en compte.

En analysant les données de corail pour la période de 1370 à 1997, ainsi que 26 ans de mesures de température de l'eau, il a été conclu que l'année 2022 avait marqué la température la plus chaude de la région Pacifique depuis 1370.

Le Pacifique sud-ouest joue un rôle important dans la régulation des schémas climatiques mondiaux, y compris le phénomène météorologique bien connu El Niño-Southern Oscillation. Ce système est un schéma de circulation couplé de l'océan et de l'atmosphère dans le Pacifique tropical, contribuant au réchauffement, aux changements de systèmes de haute et basse pression, aux vents et aux précipitations pendant les événements El Niño forts et modérés.

Selon les simulations climatiques actuelles, les chercheurs s'attendent à ce que le 21e siècle continue de voir une augmentation des chances de sécheresses ou de fortes précipitations, selon la position dans le Pacifique. Cela pourrait potentiellement entraîner des conséquences défavorables généralisées pour les habitants des îles du Pacifique et leurs écosystèmes.

