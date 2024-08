Feux de forêt en Grèce: les autorités ordonnent l'évacuation de Marathon

Dans l'après-midi, le Service des Pompiers avait réussi à maîtriser 33 des 40 incendies qui s'étaient déclarés en 24 heures, comme l'a déclaré le porte-parole du Service des Pompiers, Vassilis Vathrakogiannis, aux journalistes. Cependant, il a souligné que sept incendies n'étaient toujours pas maîtrisés.

Dans l'unité régionale de l'Attique orientale, un incendie faisait rage dans la ville de Varnavas. La fumée de l'incendie enveloppait la capitale voisine, Athènes, d'une épaisse fumée dans l'après-midi du dimanche.

Selon Vathrakogiannis, 250 personnes avec 67 véhicules, 12 avions de lutte contre l'incendie et 7 hélicoptères ont été déployées pour lutter contre les flammes, qui dans de nombreux cas étaient "supérieures à 25 mètres de hauteur".

Les habitants de Varnavas ont été conseillés d'évacuer la zone. L'armée a soutenu les efforts de lutte contre l'incendie.

Un autre incendie s'est déclaré à Megara dans la région de l'Attique occidentale tôt dans l'après-midi du dimanche. 48 pompiers et plusieurs volontaires étaient sur les lieux avec 13 véhicules, 2 avions et 2 hélicoptères.

Dans la région de Thessalonique, un incendie dans la ville de Lagadas était partiellement maîtrisé, tandis que 20 pompiers, 10 véhicules et 1 hélicoptère luttaient contre les flammes.

Le ministre de la Protection civile, Vassilis Kikilias, avait mis en garde samedi que les conditions météorologiques jusqu'au 15 août pourraient favoriser les incendies de forêt. "Des températures extrêmement élevées et des conditions météorologiques dangereuses" prévaudraient, a-t-il déclaré lors d'une réunion gouvernementale. En raison des vents forts et de la sécheresse extrême, "la moitié de la Grèce est en zone rouge".

Le directeur de recherche de l'Observatoire national d'Athènes, Kostas Lagouvardos, a mis en garde dimanche matin que les flammes pourraient rapidement échapper à tout contrôle si elles n'étaient pas traitées promptement, compte tenu des conditions météorologiques actuelles. Avec des vitesses de vent atteignant 80 à 90 kilomètres par heure dans certaines régions dimanche, c'était le jour le plus difficile pour la lutte contre l'incendie.

**La Grèce, après avoir connu l'hiver le plus chaud jamais enregistré, a également connu le mois de juin et de juillet le plus chaud depuis les débuts des

