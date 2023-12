Fetterman rejette l'étiquette de progressiste, alors que la gauche l'attaque pour ses positions sur Israël et l'immigration

Après s'être qualifié de démocrate progressiste pendant plusieurs années, le sénateur démocrate John Fetterman de Pennsylvanie renonce à cette étiquette, alors qu'il a été attaqué par l'aile gauche de son parti au cours des derniers mois.

"Je me qualifierais simplement de démocrate", a-t-il déclaré au début du mois à Jake Tapper, de CNN. "Et je pense être du bon côté sur certaines questions, qu'il s'agisse d'être pro-choix, d'être pro-syndicat ou d'être pro-Israël.

Les commentaires de M. Fetterman interviennent alors qu'il est confronté aux attaques de l'aile gauche de son parti pour son discours pro-israélien dans le contexte de la guerre du pays avec le Hamas et pour son soutien aux négociations du Sénat sur l'immigration, que les progressistes ont rejetées.

S'il a récemment souligné sur X qu'il lui est arrivé, lors de sa campagne pour 2022, de dire "je suis juste un démocrate" et non un progressiste, il s'est approprié le titre lorsqu'il était candidat au poste de lieutenant-gouverneur de Pennsylvanie en 2018.

"La rhétorique progressiste est géniale, mais les résultats progressistes sont 100", a-t-il tweeté pendant cette campagne, demandant aux donateurs de contribuer à "l'élan progressiste" dans un autre message.

Plus récemment, en 2020, il a répondu en plaisantant aux allégations selon lesquelles le compte Room Rater sur X est partisan, écrivant que bien qu'il soit un "démocrate progressiste", il a obtenu un faible score.

Fetterman a déclaré à Tapper : "Il y a absolument différents types d'opinions au sein du Parti démocrate, et j'ai toujours été très clair sur le fait que j'allais me tenir du bon côté de ce que je pensais être, et j'ai été très franc à ce sujet également."

Ces commentaires interviennent alors que le New York Times a fait resurgir des propos que M. Fetterman avait tenus lors de sa campagne, déclarant à Jewish Insider en 2022 : "Je dirais aussi respectueusement que je ne suis pas vraiment un progressiste dans ce sens", en référence aux démocrates d'extrême-gauche qui critiquaient vivement Israël.

Le sénateur de Pennsylvanie conserve un drapeau israélien et des affiches des otages enlevés sur les murs de son bureau au Sénat. Lors d'un moment viral, début novembre, M. Fetterman a agité un petit drapeau israélien en direction de manifestants favorables au cessez-le-feu alors qu'il sortait du bâtiment du bureau du sénateur Russell, selon une vidéo publiée par les manifestants. Cette vidéo n'a pas été vérifiée de manière indépendante par CNN.

"Ce qui est très clair, c'est que c'est le Hamas qui a commencé, qu'il a rompu le cessez-le-feu, qu'il a attaqué et assassiné des bébés, des enfants, des femmes, qu'il a attaqué un concert de musique et tout le reste", a déclaré M. Fetterman à M. Tapper. "C'est scandaleux, et à partir de maintenant, il est très clair qu'Israël voudrait vraiment qu'il y ait la paix, mais il a été très clair qu'après le 7 octobre, ce n'est tout simplement pas possible tant que le Hamas est autorisé à exister".

Dans une autre interview accordée à l'émission "The View" sur ABC, M. Fetterman a réaffirmé qu'il n'était pas favorable à un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, "principalement parce que je pense qu'Israël a le droit, mais aussi l'obligation, de détruire le Hamas". Il a ajouté qu'il ne soutenait aucune condition supplémentaire pour l'aide à Israël, notant : "Je pense que c'est aussi une condition tacite que vous devez minimiser la souffrance, la mort et les dommages causés aux civils".

Le sénateur démocrate a également exprimé clairement son opinion sur le conflit dans des messages sur les médias sociaux, soulignant des moments d'antisémitisme, comme le harcèlement d'un restaurant appartenant à des juifs à Philadelphie.

"Ils pourraient protester contre le Hamas. Ils pourraient protester contre le viol systématique des femmes et des filles israéliennes par le Hamas ou exiger la libération immédiate des otages restants", a-t-il écrit. "Au lieu de cela, ils ont pris pour cible un restaurant juif. C'est pathétique et c'est de l'antisémitisme pur et dur".

Son opposition au mouvement en faveur du cessez-le-feu n'est pas le seul obstacle qui le sépare des progressistes du Congrès. M. Fetterman a déclaré qu'il soutenait les efforts bipartisans des négociateurs du Sénat pour parvenir à un accord sur la politique d'immigration, qui a été lié à l'aide à l'Ukraine et à l'aide à Israël. Toutefois, les progressistes de la Colline affirment que les Latinos ont été exclus des négociations et que celles-ci pourraient déboucher sur des politiques draconiennes.

Si une ville de la taille de Pittsburgh se présente à la frontière, si c'est ce dont vous avez besoin pour dire, "C'est bien, ce n'est pas vraiment un problème", en tant que progressiste, alors je suppose que c'est la raison pour laquelle je ne serais pas un progressiste", a déclaré M. Fetterman à M. Tapper. "Mais je suis resté et je resterai toujours très, très favorable à l'immigration, peut-être autant que n'importe qui d'autre ici.

Lors d'une conférence de presse organisée au début du mois, la présidente du groupe parlementaire progressiste, Pramila Jayapal, a déclaré : "Les républicains choisissent de prendre en otage le financement de l'Ukraine en échange d'exigences cruelles et irréalisables en matière de politique d'immigration. Les démocrates du Sénat et la Maison Blanche ne doivent pas accepter ces exigences extrêmes".

Le sénateur démocrate Bob Menendez (New Jersey) a abondé dans le même sens, comparant cette proposition à une tentative de rédiger une législation sur le droit de vote ou les droits civiques sans en parler aux législateurs noirs. Il a qualifié la proposition de "morte à l'arrivée" si elle est intégrée à la législation.

"Lorsque j'ai lu les rapports hier soir sur les changements abominables de politique d'immigration envisagés par l'administration Biden, j'ai cru entrer dans une machine à remonter le temps jusqu'à l'ère Trump", a déclaré M. Menendez. "Je ne pouvais pas comprendre comment un président démocrate, qui s'est opposé avec véhémence aux politiques de Trump en tant que candidat, met sérieusement en avant la proposition anti-immigration la plus Trumpienne que le président Trump ne pouvait que rêver d'accomplir."

M. Fetterman a demandé l'expulsion de M. Menendez du Sénat, à la suite d'allégations selon lesquelles le démocrate du New Jersey aurait agi en tant qu'agent étranger pour le compte du gouvernement égyptien et aurait accepté des pots-de-vin. M. Menendez a affirmé qu'il était innocent et qu'il serait exonéré de ces accusations.

