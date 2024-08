- Fêtes d'église pour les familles à faible revenu

À l'église, les enfants et les jeunes peuvent profiter d'offres de vacances que les familles ne pourraient peut-être pas autrement se permettre. "Il y a une grande variété d'activités", a déclaré l'Évêque d'État de l'Église évangélique dans le Bade, Heike Springhart, à Karlsruhe.

En plus du travail avec les enfants et les jeunes dans les congrégations, des programmes de vacances sont également proposés, où les enfants et les jeunes peuvent expérimenter comment la communauté fonctionne pendant un certain temps. Que cela est particulièrement important pour les jeunes a également été une leçon de la période de coronavirus. Grâce à des modèles de co-financement, les familles ayant moins d'argent peuvent avoir la possibilité de participer.

Des dizaines de milliers de personnes sont impliquées

Selon une étude publiée en février sur le travail avec les enfants et les jeunes dans les Églises régionales évangéliques de Bade et de Wurtemberg et leur diaconie, ils ont proposé environ 1 700 programmes de vacances avec hébergement pendant la période 2021/22, avec un total de plus de 56 000 participants. Environ 500 programmes de vacances sans hébergement ont été fréquentés par environ 34 000 participants, et environ 500 programmes de vacances d'une journée ont été fréquentés par environ 19 000.

Actuellement, les programmes de vacances ont tendance à avoir lieu plus souvent à la campagne. Cependant, les destinations classiques à l'étranger, telles que l'Italie et l'Espagne, sont toujours proposées.

Les enfants cherchent les traces de Dieu en été

Cette année, il y a eu également un appel dans le service de garderie ou l'instruction religieuse pour les enfants de partir à la recherche des "traces de Dieu" pendant les vacances d'été. Cela peut être un arc-en-ciel ou un câlin. Ces traces peuvent être enregistrées par les enfants et rapportées à leurs écoles élémentaires ou au service de garderie après les vacances.

À cette fin, ils ont été équipés d'une petite boîte contenant une loupe. Springhart est la marraine de l'action, dans laquelle environ 15 000 enfants ont souhaité participer. L'an dernier, l'action a eu lieu sous le titre "Trésors d'été". "La réponse a été immense", a déclaré Springhart avec satisfaction.

