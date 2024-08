Fête en canot aux Jeux olympiques: le quatuor masculin remporte le crime de la collecte d'or

Déluge de médailles pour l'équipe allemande de canoë : Les hommes remportent l'or en kayak quatre, les femmes l'argent dans la même catégorie. Un autre duo repart bredouille et annonce sa séparation.

Les deux équipages de kayak quatre ont remporté l'or et l'argent lors de la première journée de décisions pour les canoéistes olympiques à Paris. L'équipage masculin champion du monde a remporté la victoire dans une finale palpitante sur 500 m, devançant l'Australie de seulement quatre centièmes de seconde. Max Rendschmidt, Max Lemke, Jacob Schopf et Tom Liebscher-Lucz ont remporté l'or, tandis que l'Espagne remportait le bronze.

Plus tôt, l'équipe féminine de kayak quatre a remporté l'argent sur 500 m au stade nautique de Vaires-sur-Marne. Paulina Paszek, Jule Hake, Pauline Jagsch et Sarah Brüssler ont manqué de peu l'or, terminant à seulement 0,42 seconde derrière la Nouvelle-Zélande. Cela aurait été la première médaille d'or olympique pour un équipage féminin allemand dans cette épreuve depuis 2008 à Beijing.

L'équipe allemande remporte l'or dans le sprint final

Comme lors de leur triomphe à Tokyo, Rendschmidt a donné le rythme, avec l'équipe expérimentée qui pagayait à 140 coups par minute. Liebscher-Lucz a fourni la puissance nécessaire depuis l'arrière, passant de la troisième à la quatrième place de Rio à Tokyo. L'Espagne menait à mi-parcours, mais l'embarcation allemande a accéléré dans la deuxième moitié du sprint, avant d'être talonnée par l'Australie dans la ligne droite finale.

L'équipe féminine de kayak quatre avait remporté l'argent à Londres 2012 et à Rio 2016. Malgré avoir mené à un moment donné, elles ont été dépassées par la Nouvelle-Zélande dans les dernières étapes, avec la Hongrie remportant le bronze.

Avant cela, Peter Kretschmer et Tim Hecker ont manqué une médaille en canoë double (C2) masculin, terminant cinquièmes. La Chine a remporté l'or. Après la course, le duo a annoncé sa retraite du sport.

