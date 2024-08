- Fête d'anniversaire de la S-Bahn dans le train spécial historique

Les célébrations du 100ème anniversaire du Berlin S-Bahn ont commencé avec un voyage en train historique sur la ligne entre la gare actuelle de Berlin Nordbahnhof et Bernau. Les wagons âgés de 86 et 96 ans ont été rénovés par l'Association des S-Bahn historiques pour répondre aux normes de sécurité les plus récentes et obtenir un permis de circulation sur le réseau S-Bahn de Berlin.

De nombreux curieux attendaient le train à Bernau et ont profité de l'occasion pour prendre des photos. Le 8 août 1924, le premier train électrique a commencé à circuler sur la ligne historique entre l'ancienne gare de banlieue de Stettiner Vorortbahnhof et la ville de Brandenburg de Bernau.

Evers le décrit comme un "jalon pour le développement de Berlin"

Ce jour est considéré comme la naissance du S-Bahn de la capitale, bien qu'il y ait eu des tentatives précédentes avec des trains électriques et même une première exploitation régulière au début du siècle. Cependant, le concept de train quart et la circulation des horaires ont commencé plus tard.

"C'était un jalon pour le développement de Berlin, le développement de notre métropole", a déclaré le sénateur des Finances de Berlin, Stefan Evers (CDU). La ligne est également un élément important pour la connexion avec le Brandebourg voisin.

Le anniversaire sera célébré pendant les quatre prochains jours avec d'autres voyages spéciaux historiques, de nombreuses expositions thématiques et un programme musical. Le rappeur berlinois Romano a contribué une chanson d'anniversaire pour l'entreprise de transport public.

Il y a de nombreux points de programme à différentes gares dans toute la ville. Par exemple, le Musée allemand de la technologie présente une exposition spéciale sur les débuts du S-Bahn, avec l'un des plus anciens wagons S-Bahn préservés de 1924.

Le Berlin S-Bahn, avec sa connexion nord-sud, son réseau urbain et sa ligne de ceinture, ainsi que les offres de la Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), forme la colonne vertébrale du transport public de Berlin. En moyenne, 1,5 million de personnes l'utilisent chaque jour de travail pour se déplacer à Berlin et dans le Brandebourg.

16 lignes circulent sur le réseau S-Bahn d'environ 340 kilomètres de long, dont 257 kilomètres à Berlin et 83 kilomètres dans le Brandebourg. L'entrée et la sortie sont possibles à 168 gares S-Bahn, dont 132 à Berlin.

"Nous souhaiterions bien sûr que ce S-Bahn continue à se développer", a déclaré André Stahl (La Gauche), maire de Bernau, lors de la célébration dans la ville voisine de Berlin. Cela inclut un horaire stable, plus de capacités et un intervalle de dix minutes pour Bernau. "C'est un souhait que beaucoup de gens ont ici dans cette région, que nous avons à Bernau."

Le directeur du S-Bahn, Peter Buchner, a récemment noté qu'il y avait encore beaucoup de potentiel dans l'extension de l'infrastructure. "Tous les rails n'ont pas été reconstruits en doubles rails après la Seconde Guerre mondiale et également après la réunification", a-t-il déclaré dans le "Tagesspiegel" à l'occasion du 100ème anniversaire du S-Bahn. "Cela nous pose des problèmes aujourd'hui." Moins a également été restauré en ce qui concerne l'alimentation électrique et les voies de garage.

