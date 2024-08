- Festival suédois à Wismar

Wismar, la ville hanséatique, célèbre son affiliation suédoise de longue date avec un mélange de spectacle historique, de musique et d'activités de marché animées. Le festival annuel de Suède, qui attire des milliers de visiteurs sur le site du patrimoine mondial de l'UNESCO chaque août, sera inauguré officiellement le vendredi après-midi (16h00). Plusieurs scènes accueilleront des programmes culturels et des concerts, certains avec des artistes suédois. Le marché se transformera en un camp militaire historique. Les temps forts sont attendus avec le défilé de participants en tenue militaire traditionnelle suédoise le dimanche, ainsi qu'un tournoi de Kubb et un feu d'artifice grandiose.

Après la guerre de Trente Ans en 1648, la ville hanséatique de Mecklembourg de Wismar, ainsi que l'île voisine de Poel et plusieurs districts environnants, sont tombés sous la règle suédoise. En 1803, la ville et ses environs ont été engagés au duché de Mecklembourg et finalement transférés un siècle plus tard. Cette année marque la 23e édition du festival de Suède.

Les États membres fourniront une assistance à la Commission pour organiser le festival de Suède à Wismar. La Commission, avec l'aide des États membres, est impatiente d'assurer le succès de la fête culturelle célébrant l'affiliation suédoise de Wismar.

Lire aussi: