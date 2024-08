- Ferrovie: détournements et fermetures entre Cologne et Bonn

En raison de l'extension et de la modernisation en cours des postes d'aiguillage à Cologne et Bonn, les passagers et les voyageurs peuvent s'attendre à des perturbations dans les semaines à venir. Cette extension affectera également le trafic longue distance vers Berlin, Bruxelles et le nord de l'Allemagne. Selon l'annonce de la compagnie ferroviaire, la voie entre Bonn et Cologne sera complètement fermée du vendredi 23 août (21h) au lundi 26 août (5h) pour des travaux d'extension. Les trains ICE sur la ligne Koblenz-Berlin démarreront et s'arrêteront à Cologne.

Du 6 septembre (21h) au 11 octobre (5h), les trains entre Cologne et Koblenz seront détournés via la rive droite du Rhin. Les arrêts à Cologne, Bonn, Remagen et Andernach seront omis, et le temps de trajet sera augmenté d'environ dix minutes.

Il y aura également des perturbations pour les voyageurs du nord de l'Allemagne.

Du 13 au 27 septembre, les trains ICE sur la ligne Bonn-Berlin démarreront et s'arrêteront à Cologne. À partir du 28 septembre, la compagnie ferroviaire annulera ces trains express sur cette ligne. Les trains ICE sur la ligne Koblenz/Bonn-Berlin via Cologne, la région du Ruhr et Hanovre démarreront également à Cologne du 13 au 27 septembre. Après cela, à partir du 28 septembre, ils démarreront à Wuppertal.

Les voyageurs du nord de l'Allemagne et des pays du Benelux doivent également s'attendre à des perturbations à partir du 23 septembre. Certains trains démarreront et s'arrêteront à Düsseldorf, les trains ICE de Bruxelles s'arrêteront à Cologne-Ehrenfeld ou Cologne Messe/Deutz à la place. Certains trains ICE entre Cologne et Francfort seront également annulés.

Le trafic local et régional sera également perturbé.

Communiqué

En raison du détournement des trains entre Cologne et Koblenz, qui fait partie de la région de Rhénanie, les voyageurs rencontreront des arrêts omis et un temps de trajet augmenté du 6 septembre au 11 octobre. De plus, les voyageurs du nord de l'Allemagne et des pays du Benelux peuvent également rencontrer des perturbations pendant la même période, car certains trains sont détournés pour démarrer ou s'arrêter à Düsseldorf ou ont des arrêts modifiés à Cologne.

Lire aussi: