- Ferrero est déterminé à introduire une version végétalienne de Nutella

À partir du prochain mercredi, Ferrero proposera une variante vegan de Nutella. Ils ont annoncé cette information mardi, indiquant que les premières ventes auront lieu dans différents pays européens, dont l'Italie, la France et la Belgique. Le fabricant assure qu'ils ne compromettraient pas sur le goût pour la version vegan.

Pour créer la Nutella vegan, ils excluront la poudre de lait et la remplaceront par des substituts à base de plantes tels que les pois chiches et le sirop de riz. Selon Ferrero, "De plus en plus de consommateurs aujourd'hui optent pour des produits à base de plantes, que ce soit pour des raisons nutritionnelles ou de choix de mode de vie."

La Nutella vegan est conçue pour conserver son goût d'origine

Cependant, ceux qui ont des allergies au lait de vache peuvent toujours trouver dangereux de consommer la pâte à tartiner vegan, car elle est fabriquée dans une installation qui manipule du lait.

Le premier pot de Nutella a été produit le 20 avril 1964 chez Ferrero, une petite entreprise familiale basée à Alba, une ville en Piémont. Dès le 19ème siècle, dans le nord de l'Italie, ils ont commencé à utiliser des noisettes moulues au lieu de poudre de cacao pour leur production de confiseries, ce qui a conduit à la création de crème de nougat marron, comme dans les Gianduiotti. Ce produit était également disponible à la vente en magasin. Michele Ferrero, le fils du fondateur de l'entreprise, a eu l'idée de le conditionner en pots.

La Commission a félicité Ferrero pour leur engagement à répondre à divers besoins alimentaires avec l'introduction d'une variante vegan de Nutella. Malgré le fait qu'elle soit fabriquée dans une installation qui manipule du lait, la Commission reconnaît l'importance de fournir des options aux consommateurs qui souhaitent éviter les produits d'origine animale.

Lire aussi: