Ferrari perd sa demande d'appel de la pénalité de temps controversée de Sebastian Vettel

Ferrari a fait appel de la décision de sanctionner Sebastian Vettel d'une pénalité de cinq secondes lors du Grand Prix du Canada dimanche, ce qui a empêché l'Allemand de remporter sa première victoire de la saison.

Bien qu'il ait tenu tête au pilote Mercedes pendant le reste de la course et franchi la ligne d'arrivée en tête, la pénalité de temps a permis à Vettel, âgé de 31 ans, de terminer deuxième.

Les officiels de la FIA ont rencontré l'équipe avant le Grand Prix de France ce week-end, mais ont finalement rejeté le droit de Ferrari à revoir la décision.

Malgré l'optimisme de Ferrari, qui estimait avoir des preuves "accablantes", les commissaires ont conclu qu'il n'y avait "aucun nouvel élément significatif et pertinent qui n'était pas à la disposition des parties à l'époque".

Son droit d'appel ayant été rejeté, Ferrari est toujours à la recherche de sa première victoire de la saison de Formule 1.

Vettel en colère

Le pilote allemand a organisé une mini-protestation après la course, refusant d'abord de monter sur le podium et d'échanger les panneaux des numéros un et deux qui avaient été placés devant les voitures Mercedes et Ferrari.

"Je pense que nous avons fait une belle course et que la décision des commissaires est trop sévère", a déclaré Vettel après la course.

Cependant, la réaction de Vettel après la course a été ridiculisée par certains sur les médias sociaux, beaucoup comparant son comportement à une crise de nerfs enfantine.

"EXACTEMENT ce que ma fille Flo ferait si elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. Elle a 6 ans", a déclaré l'ancien présentateur de F1 Jake Humphrey.

D'autres se sont montrés compréhensifs à l'égard de l'Allemande et ont remis en question la décision des commissaires.

"L'un des commissaires a-t-il déjà couru à l'avant en F1 ? Je n'ai pas regardé la course, mais j'ai vu l'incident. Pénalité mentale", a tweeté l'ancien pilote de F1 Mark Webber.

Hamilton gagne à nouveau

Au milieu de toutes les controverses, Hamilton a remporté sa cinquième victoire de la saison et a maintenu le record de 100 % de son équipe. Le Britannique mène le classement des pilotes avec 162 points, Valtteri Bottas étant deuxième avec 133 points et Vettel troisième avec 100 points.

Après la course, le Britannique a défendu la décision de sanctionner son rival : "En fin de compte, les règles disent que lorsque vous sortez, vous devez revenir en toute sécurité et j'étais à côté et j'ai dû reculer pour éviter une collision et je suppose que c'est pour cela qu'ils ont pris la décision."

