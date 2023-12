Ferrari" choisit le mauvais pilote pour le film de Michael Mann sur la course automobile

Incarnant le pilote de course devenu magnat Enzo Ferrari à l'âge d'une vingtaine d'années de plus que son âge actuel, Driver a au moins l'occasion d'utiliser l'accent italien qu'il a adopté (maîtrisé serait un peu exagéré) pour "House of Gucci" lors de sa tournée cinématographique personnelle des marques de luxe italiennes.

Après une introduction rapide, le film passe par de nombreux terrains apparemment dramatiques pour reprendre en 1957, dix ans après que Ferrari a créé sa société dans les ruines de l'Italie de l'après-guerre. Il se trouve alors à un moment particulièrement vulnérable, avec une course importante en vue et une entreprise au bord de la faillite - loin du titan que Ferrari représentait quelques années plus tard dans le film "Ford" mentionné plus haut.

Pour ajouter à la difficulté, les problèmes professionnels de Ferrari sont liés à ses problèmes personnels, puisque sa femme tempétueuse (Penelope Cruz, de loin le meilleur élément du film) détient les clés financières de son royaume, et qu'elle n'est pas particulièrement satisfaite de sa maîtresse (Shailene Woodley) et du fils qu'il élève avec elle, que Ferrari veut éventuellement intégrer à l'entreprise.

Une partie du drame repose également sur la rivalité entre Ferrari et Maserati, qui jouera un rôle essentiel dans la détermination de l'avenir de l'entreprise.

Driver se donne à fond dans son rôle, avec ses cheveux gris, son pantalon haut sur la taille et la démarche d'un homme âgé qui a passé beaucoup de temps entassé dans de minuscules voitures de course. Pourtant, c'est Cruz qui vole la vedette, bien consciente des liaisons de son mari et surtout préoccupée par le fait qu'il se faufile dans la maison avant l'arrivée de la femme de ménage, tout en criant des choses telles que "Je veux récupérer mon arme !

Hélas, "Ferrari" ne fonctionne pas assez sur le contrôle de Cruz. À certains égards, l'aspect le plus séduisant consiste à placer Mann - un producteur sur "Ford v. Ferrari", mais surtout le réalisateur légendaire de films tels que "Heat", "Le dernier des Mohicans" et "Thief" - derrière le volant, réalisant son premier film depuis "Blackhat" en 2015.

Malheureusement, le résultat s'avère étrangement terne, ne parvenant pas à développer les intrigues entourant l'équipe de pilotes de Ferrari. Sans trop en dévoiler, une séquence viscérale vers la fin est proche de racheter ce qui a précédé, offrant un avant-goût du dangereux business de la course automobile ainsi que du meilleur film que ce film aurait pu devenir.

En l'état, avec ses personnages minces, cette dose vivifiante de virtuosité technique n'est tout simplement pas suffisante pour ce genre de véhicule à la recherche de prestige. Alors que les accessoires du film semblaient sans doute prometteurs lorsqu'il était encore sur le terrain, "Ferrari" ne sort qu'occasionnellement du point mort.

"Ferrari" sort le 25 décembre dans les salles américaines. Le film est classé R.

Source: edition.cnn.com