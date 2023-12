Fernando Alonso salue la "culture différente" des fans de sport américains

Alonso a peut-être échoué dans sa tentative de remporter les 500 miles d'Indianapolis en tant que débutant en mai - son moteur a explosé à 21 tours de la fin de la course de 200 tours - mais il en est ressorti avec une grande admiration pour les fans américains de sport automobile.

"C'est une culture différente, une façon différente de comprendre le sport automobile ou le sport en général - beaucoup plus ouverte, beaucoup plus amicale pour nous tous", a déclaré Alonso à l'émission The Circuit de CNN.

"J'imagine que si l'Indy 500 se déroulait en Espagne et que des Américains venaient ici, nos favoris seraient les sportifs espagnols et nous les encouragerions massivement", a-t-il ajouté sur le circuit de karting d'Oviedo, sa ville natale, dans le nord de l'Espagne.

"C'était le genre de sentiment qui montre que le sport est au-delà des nationalités ou de toute autre chose. Nous étions tous des héros pour les gens dans les tribunes. Ils nous soutiennent tous de la même manière et ils ont vraiment apprécié la course, c'est donc une bonne leçon que nous avons tous apprise.

Mario Andretti, légende de la F1 et de l'Indy, dont le fils Michael a mené la campagne d'Alonso en Indy 500 avec l'équipe McLaren-Honda-Andretti, estime que le passage ponctuel de l'Espagnol à l'Indy a été une bonne chose pour le sport automobile.

"J'ai vu clairement qu'il a commencé à apprécier la démonstration de soutien des fans", a déclaré Andretti à CNN. "Ils ont montré qu'ils appréciaient ses efforts et il en a compris la valeur", a ajouté le champion du monde de F1 en 1978.

"À Montréal (lors du Grand Prix du Canada), lorsqu'il a abandonné, il s'est dirigé vers les fans avec son casque sur la tête... et c'est ce dont il s'agit. C'est ce qui alimente le sport. C'est ce que les fans aiment.

"Il a donc apporté à Indy quelque chose de très précieux et d'important. Tout le monde l'a accueilli à bras ouverts. C'était une bonne chose pour le sport - une bonne chose pour Indy Car et la F1, très honnêtement.

Alonso arrive à Austin pour la 17e manche sur 20 du championnat du monde de F1 alors que son avenir n'est pas encore décidé.

Le double champion du monde ne s'est pas encore engagé avec McLaren pour la saison 2018, mais depuis que l'équipe britannique a changé de fournisseur de moteur, passant de Honda à Renault, on s'attend à ce qu'Alonso continue avec l'équipe.

LeGrand Prix des États-Unis aura lieu sur lecircuit des Amériques le dimanche 22 octobre .

