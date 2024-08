- Fernandes passe en prêt de Mayence au club français

L'équipe de Bundesliga, le 1. FSV Mainz 05, a temporairement prêté le défenseur Edimilson Fernandes à l'équipe de Ligue 1, Stade Brest, pour la saison en cours. Le club a annoncé cette décision.

À 28 ans, Fernandes a participé à 23 matches officiels pour Mainz lors de la saison dernière. Cependant, il n'était pas un titulaire régulier au début de cette saison. Le directeur sportif de Mainz, Christian Heidel, a déclaré dans un communiqué : "Edimilson Fernandes a demandé ce prêt pour augmenter ses chances de jouer."

