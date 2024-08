- Fermetures de nuit sur la route A1 Fehmarn-Lübeck

En raison de réparations urgentes de la route, l'autoroute A1 entre Sereetz et Pansdorf sera fermée plusieurs fois au cours de la semaine à venir. Les voies menant vers Lübeck seront affectées entre lundi et jeudi soir, tandis que les voies menant vers Fehmarn seront affectées vendredi soir.

La fermeture débutera à 20h00 chaque soir et se poursuivra jusqu'à 5h00, a annoncé la société autoroutière. Un détour a été signalé. Les conducteurs sont priés de rouler avec une extrême prudence dans la région.

La société autoroutière a déclaré : "Il convient d'ajouter à l'annonce : Nous recommandons de vérifier les dernières mises à jour du trafic avant votre voyage en raison de possibles changements dans l'horaire de la fermeture." Pendant les ajustements, il a également été décidé : "Il convient d'ajouter au détour : Les conducteurs doivent s'attendre à des temps de trajet plus longs et envisager d'utiliser des itinéraires alternatifs si possible."

