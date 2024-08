- Fermeture partielle de la ligne ferroviaire Hambourg-Lübeck en raison de travaux de construction

En raison de travaux de construction sur les câbles et les lignes aériennes, il n'y aura pas de trains de passage entre Hambourg et Lübeck ce week-end. La fermeture partielle a commencé dans l'après-midi, selon un porte-parole des chemins de fer. Elle devrait durer jusqu'à lundi matin à 5h00. À Hambourg-Tonndorf, une nouvelle salle de signalisation électronique est construite, qui devrait rendre le trafic ferroviaire plus stable et ponctuel.

Les trains régionaux des lignes RE8, RE80 et RB81 démarreront ou s'arrêteront à Ahrensburg (district de Stormarn). Des bus de remplacement circuleront entre la gare routière centrale (ZOB) de Hambourg et Ahrensburg. Selon l'application des chemins de fer, le temps de trajet sera presque doublé, à environ une heure et demie. Les trains entre Hambourg et Lübeck sont souvent utilisés par les vacanciers et les excursionnistes se rendant à la mer Baltique les week-ends d'été.

Ligne aérienne défectueuse immobilise l'express régional

Dans la nuit, une ligne aérienne défectueuse a immobilisé un express régional sur la voie. Près de la gare de Hambourg-Wandsbek, 23 passagers étaient bloqués. Un câble de la ligne aérienne pendait sur le toit du train, selon la police fédérale.

Les secours ont été alertés par des riverains qui avaient entendu une forte détonation et vu des étincelles voler. Les passagers n'étaient pas en danger, étant protégés à l'intérieur du train régional. Les passagers et le conducteur du train ont pu être évacués en toute sécurité et conduits à la gare centrale de Hambourg en bus.

Bahn: Pas de lien avec les travaux de construction

La police fédérale n'a pas pu dire immédiatement pourquoi la ligne aérienne a échoué. Il n'y a pas d'indications qu'elle ait été délibérément détruite. Une porte-parole des chemins de fer a déclaré qu'il n'y avait pas de lien avec les travaux de construction, qui ont lieu à un autre endroit.

