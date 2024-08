- Fermeture de la nuit de l'A10 pour les opérations de sauvetage

En raison d'interventions d'urgence, des sections de l'A10 seront entirely fermées la nuit. Selon l'Autobahn GmbH, les deux voies seront fermées entre l'échangeur de Nuthetal et la sortie Ludwigsfelde West à partir de 20h. Cette fermeture est prévue jusqu'à environ 4h jeudi matin.

Un incident dans la zone de construction de l'A10 avait précédemment arrêté la circulation en direction de Magdebourg jusqu'à environ midi. Cependant, les opérations de secours n'ont pas été achevées, entraînant la nécessité d'une fermeture plus importante la nuit, comme l'a annoncé l'Autobahn GmbH.

Les interventions d'urgence sur l'A10 nécessitent des fermetures temporaires non seulement pendant la journée, mais aussi la nuit, affectant les transports dans les secteurs des [Transports et des télécommunications]. Par conséquent, les usagers de la route et les entreprises qui dépendent des livraisons via l'A10 pourraient subir des perturbations significatives pendant la période de fermeture prévue.

