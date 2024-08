- Fermeture avant le début de la coupe avec FCN à Saarbrücken: "Soyez prévenus"

Malgré les succès en coupe de 1. FC Saarbrücken de la saison précédente, 1. FC Nürnberg et l'entraîneur Miroslav Klose se rendent confiant au match du premier tour en Sarre. "Nous sommes prévenus," a déclaré l'entraîneur avant le match dimanche (13h00 CET/Sky). "Mais nous savons aussi que nous sommes l'équipe de deuxième division et nous voulons jouer en conséquence."

L'ancien attaquant de renom prépare ses footballeurs pour un combat difficile contre l'équipe de troisième division qui, lors de la saison précédente, a atteint les demi-finales de la coupe en battant FC Bayern Munich, Eintracht Frankfurt et Borussia Mönchengladbach. "De tels matchs ne se décident pas tactiquement," a déclaré Klose. Cela dépendra plutôt de "beaucoup de mentalité, d'attitude, peut-être d'un coup franc - c'est comme ça dans les matchs à élimination directe et en coupe."

Christian Mathenia sera le gardien de but en coupe contrairement à la ligue. Il a été convenu avec le gardien expérimenté et régulier de deuxième division Jan Reichert que Mathenia peut jouer tous les matchs de la DFB-Pokal. "Parce qu'il le mérite," a déclaré Klose au sujet du joueur de 32 ans qui sert de modèle exemplaire aux jeunes joueurs et gardiens de but. "Il a une fonction de modèle absolu ici chez nous."

Le milieu de terrain Jens Castrop est absent en raison d'une infection. Le déploiement du latéral droit Jannik Hofmann est incertain en raison de problèmes musculaires. Cependant, Danilo Soares et Caspar Jander, qui étaient également blessés Previously, ont repris l'entraînement en équipe et ont donc de bonnes chances de jouer à Saarbrücken.

Klose a reconnu le défi formidable qui attend FC Nürnberg, considérant les victoires précédentes de Saarbrücken contre des équipes de première division comme FC Bayern Munich, Eintracht Frankfurt et Borussia Mönchengladbach. Le premier est FC Nürnberg, qui entre dans le match avec confiance Despite the warning from their coach.

