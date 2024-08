- Felix Jaehn exprime sa sensibilité en se retirant de la représentation.

Artiste pop Felix Jaehn, originaire d'Allemagne et basé désormais en Mecklembourg-Poméranie, a décidé de faire une pause dans la scène musicale et a annulé ses prochaines représentations. Jaehn, qui s'identifie maintenant comme pansexuel et non-binaire, préfère être appelé par le pronom neutre 'Fee'.

Avec l'aide de spécialistes de la santé mentale, Jaehn a reconnu leur vulnérabilité aux émotions intenses, comme en témoigne un message Instagram publié avant son 30ème anniversaire.

Présenter à Heide-Park Resort à Soltau faisait partie des projets à venir de Jaehn, ainsi que des spectacles à Francfort-sur-le-Main et à Ibiza prévus pour septembre, selon leurs informations en ligne.

Jaehn a publié une excuses sincère sur Instagram, déclarant : "Je suis désolé de vous décevoir, mais je dois reporter tous les spectacles pour le moment." Leur corps et leur esprit ont envoyé des "signaux d'alarme" que Jaehn est maintenant en train de traiter. Il est temps de se reposer et de récupérer, avec un cœur rouge vif cassé en émoji.

Jaehn a connu son premier succès en 2015 grâce à un remix de la chanson "Cheerleader". Jaehn a ouvertement discuté de son bisexualité en 2018. Cette année, Jaehn a clarifié son identité de genre et son orientation sexuelle.

During an interview with drag queens Jacky-Oh Weinhaus and Jurassica Parka in April, Jaehn shared that their music project would still carry the name "Felix Jaehn." However, Jaehn added, "Feel free to call me Fee when speaking with me."

