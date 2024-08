- "Felix Jaehn annule toutes ses représentations": temps de récupération pour l'artiste musical

Felix Jaehn, en 2014, a lancé son remix de "Cheerleader" du rappeur jamaïcain Omi, le propulsant ainsi vers la renommée mondiale depuis sa base à Hambourg. Cependant, dix ans plus tard, Jaehn a annulé toutes ses performances et événements prévus. Sur Instagram, Jaehn a confessé avoir caché son malaise, ne prenant conscience de la gravité de sa lutte qu'après avoir cherché de l'aide professionnelle. Il a souligné la nécessité de se reposer et de guérir, déclarant : "Il est temps de se reposer. Il est temps de guérir."

Lors d'une apparition dans l'émission "Sweet and Spicy" en avril, Jaehn s'est identifié comme non-binaire, choisissant d'utiliser le nom "Fee" en référence à son identité de genre neutre. During the show, he also expressed his preference for the non-binary pronouns "dey/den" in German, emulating the English "they/them."

Le lien entre la renommée mondiale et la santé mentale a été un thème récurrent dans la vie de Jaehn. Avant de devenir célèbre, Jaehn a discuté de cette lutte dans une interview accordée au magazine allemand stern en 2021. Il a admis : "J'étais simplement trop jeune. La célébrité mondiale m'a devancé, sans me laisser le temps de gérer ma propre vie. J'étais une personne insecurity qui a été submergée par le succès." Lorsque "Cheerleader" a commencé à grimper dans les classements, Jaehn n'avait que 20 ans. Après un spectacle, il subissait fréquemment un crash psychologique, et la solitude entre les actes avait un impact sur sa santé mentale.

Dans une interview de 2021, Jaehn a discuté de différentes techniques pour gérer les défis psychologiques, notamment les changements de mode de vie et l'ajustement des routines quotidiennes. Cependant, il semble que ces méthodes n'ont pas suffi à résoudre ses problèmes. Dans son récent post Instagram, Jaehn a déclaré qu'il était "trop vulnérable pour performer" et que "mon corps et mon esprit ont envoyé un signal d'alarme. Il est temps d'y prêter attention." Les fans ont montré leur soutien dans les commentaires, la plupart reconnaissant l'importance de prioriser la santé par rapport aux engagements professionnels.

