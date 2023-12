Faits marquants de l'histoire

Felipe Massa s'attaque à l'animal le plus rapide du monde avant ses débuts en Formule E

Felipe Massa fait courir un faucon pèlerin

Il se prépare pour ses débuts en Formule E

La nouvelle saison débute samedi

Avant sa première apparition dans la série de courses tout électrique, le pilote de 37 ans a été testé contre l'animal le plus rapide de la planète : un faucon pèlerin.

L'oiseau peut atteindre des vitesses supérieures à 217 mph lorsqu'il plonge sur sa proie, soit un peu plus vite qu'une voiture de Formule E.

Mais Massa pourra-t-il le retenir et remporter sa première victoire au volant d'un véhicule électrique ?

Le vainqueur ?

Poursuivant un leurre fixé à l'arrière de la nouvelle voiture Gen2, le faucon a presque suivi le Brésilien, mais Massa en a fait assez pour le devancer.

"C'était une expérience incroyable pour moi de courir contre le membre le plus rapide du règne animal - c'est quelque chose que je n'oublierai pas de sitôt", a-t-il déclaré.

Ce n'est pas la première fois que la Formule E teste ses machines contre les bêtes les plus rapides du règne animal.

Au début de l'année, Jean-Éric Vergne a pris le volant pour une course contre un guépard en Afrique du Sud.

Les fans en voulaient encore plus, c'est pourquoi une course contre le faucon a été organisée en Arabie saoudite.

" J'aime le fait que cette idée soit venue des fans, et que la Formule E ait écouté et accepté le défi ", a déclaré Massa après avoir remporté la course.

Débuts en Formule E

Massa a annoncé sa décision de rejoindre l'équipe de Formule E Venturi plus tôt cette année et fera ses débuts au Ad Diriyah E-Prix samedi.

"Je suis impatient de retourner à Ad Diriyah et de commencer à courir. Ce sera ma première course en Formule E et je suis impatient de reprendre le volant", a déclaré Massa.

"La course m'a manqué et cette série s'est révélée être l'une des plus compétitives.

En images : La carrière de Felipe Massa en F1

Vainqueur de 11 grands prix au cours de ses 15 années de carrière en F1, Felipe Massa est l'un des nombreux pilotes à avoir opté pour la Formule E depuis sa création il y a cinq ans.

Cette série de courses entièrement électriques encourage le développement de véhicules électriques durables dans le monde entier. Elle regroupe 10 équipes et 20 pilotes qui se rendent dans 11 villes sur une période de sept mois.

Source: edition.cnn.com