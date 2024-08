- Félicitations pour la campagne de transfert du BVB - L'accord Beier donne confiance

Trois joueurs nationaux allemands, un attaquant récemment prolifique et un ailier brésilien : le Borussia Dortmund passe à l'offensive sur le marché des transferts. Contrairement au début de la saison dernière, où la politique d'achat du géant de l'industrie était vue plutôt avec scepticisme, les experts sont maintenant pleins d'éloges. Avec l'annonce de l'arrivée de Maximilian Beier lundi, l'une des dernières brèches dans l'équipe est probablement comblée. "Je trouve la politique de transferts du BVB bonne. Dans l'ensemble, je suis moins inquiet pour Dortmund cet été sur le marché des transferts que ces dernières années", a jugé l'expert Sky Lothar Matthäus avec approbation.

La fierté d'avoir atteint la finale de la Ligue des champions n'a pas empêché les patrons du club de remettre en question de manière critique la saison décevante de Bundesliga, qui s'est soldée par une cinquième place. Un rajeunissement de l'équipe coûtant environ 80 millions d'euros est prévu pour permettre au club de football de Bundesliga de revenir dans des régions de tableau appropriées.

Au lieu de compromis à moitié timides, des solutions souhaitées ont été réalisées cette fois-ci. "Nous avons maintenant pu signer les cinq joueurs cibles de cette période de transfert - dont trois professionnels qui font partie de l'équipe nationale allemande", a commenté le nouveau directeur sportif Lars Ricken.

Remplacement de l'attaquant sans frais supplémentaires

Même avec les transferts de Waldemar Anton, Serhou Guirassy (tous deux VfB Stuttgart), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion) et Yan Couto (Manchester City), le directeur sportif Previously criticized Sebastian Kehl has sharpened his profile. Cependant, il a reçu des éloges particulières pour avoir signé le polyvalent actuel de Hoffenheim Beier.

En un temps record, le joueur de 31 ans Niclas Füllkrug, qui a surpris en rejoignant West Ham United, a été remplacé par une alternative dix ans plus jeune sans frais supplémentaires significatifs. Le montant de transfert d'environ 30 millions d'euros pour Füllkrug a été directement réinvesti. Ricken a qualifié l'arrivée de Beier comme un coup : "Plusieurs clubs européens de premier plan se sont battus pour Maximilian."

Les premières déclarations du nouveau joueur étaient exactement ce que les fans voulaient entendre. Lorsqu'on lui a demandé ce qui l'avait attiré vers le BVB, Beier a répondu de manière combative : "Que nous poursuivons les mêmes objectifs. Nous voulons jouer pour les titres chaque saison, gagner des titres. Cela correspond."

Toutefois, il reste encore beaucoup à faire pour le club de la Ruhr avant la fin de la période de transfert le 30 août - maintenant plutôt dans la vente de professionnels. Avec l'arrivée de Beier, l'offre de Borussia en attaque augmente, ce qui rend plus probable le départ du jeune prodige Youssoufa Moukoko. Son agent Patrick Williams avait publiquement plaint il y a quelques jours du temps de jeu insuffisant pour le jeune de 19 ans. Apparemment, les clubs français OSC Lille et Olympique Marseille sont intéressés. Cependant, une première offre de Marseille n'a pas rencontré les attentes du club de Dortmund.

En plus de Moukoko, le talent de Dortmund Paris Brunner envisage également un changement de club. Le joueur de 18 ans est courtisé par AS Monaco. Le club du principauté veut initialement prêter le vainqueur de la Coupe du monde U17 à Cercle Brugge, afin qu'il puisse gagner sa première expérience en senior en Belgique. Jusqu'à présent, Brunner n'a pas réagi à l'offre de contrat de Dortmund, qui est sur la table depuis plusieurs mois.

