Aujourd'hui est un jour spécial pour la princesse Anne (74). La soeur du roi Charles III (75) célèbre son 74ème anniversaire le 15 août. Sur le compte Instagram de la "Famille Royale", elle a été honorée avec une histoire Instagram. "Joyeux anniversaire à la princesse Anne aujourd'hui", accompanied by a photo collage showing Princess Anne with her brother.

Photo d'enfance avec le roi Charles

Une vieille photo en noir et blanc montre la princesse Anne avec son frère aîné, le roi Charles. Elle est censée datant de 1954 et avoir été prise près du Royal Lodge. Les frère et soeur sont assis sur une pelouse et sourient à l'appareil photo. Une autre photo montre la seule fille de la reine Elizabeth II (1926-2022) et du prince Philip (1921-2021) seule, tandis qu'une troisième photo la montre à nouveau avec Charles. Le duo porte des uniformes.

La princesse Anne, connue comme étant le membre le plus travailleur de la Famille Royale, a connu des problèmes de santé. À la fin juin, elle a été déchargée de l'hôpital après avoir été traitée pendant cinq jours pour une légère blessure à la tête et une commotion cérébrale à l'hôpital Southmead de Bristol. La princesse est censée être revenue à son domaine de Gatcombe Park à Minchinhampton. Sur son domaine dans le Gloucestershire, elle est censée avoir subi la légère blessure. Les médias britanniques ont rapporté qu'elle avait probablement été blessée par un cheval.

À partir de mi-juillet, elle a repris ses engagements et a visité les Jeux Olympiques à Paris. La princesse Anne a une relation spéciale avec les Jeux Olympiques. Elle a été le premier membre de la Famille Royale britannique à participer aux Jeux Olympiques. Elle a concouru aux Jeux Olympiques de 1976 à Montréal et a terminé neuvième en équipe d'équitation. Depuis 1988, Anne est membre du Comité International Olympique (CIO).

La princesse Anne est la mère de Zara Tindall (43) et Peter Phillips (46). Tous deux sont issus de son mariage avec Mark Phillips (75), qui a duré de 1973 à 1992. Anne a épousé Timothy Laurence (69), un officier naval, à la fin de 1992.

