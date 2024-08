- Félicitations à Tom Kaulitz

Michael Bully Herbig (54 ans) est excité par les participants qu'il a choisis pour l'édition Halloween de "LOL : Le dernier à rire". Parmi eux figurent Bill et Tom Kaulitz (34 ans), qui essayeront de tenir le plus longtemps possible sans rire. Sur son Instagram, Herbig taquine en publiant une photo de lui-même souriant aux côtés des jumeaux de Tokio Hotel : "Même le long chevelu à gauche a un sacré sens de l'humour !" Les téléspectateurs peuvent s'attendre à "de grands éclats de rire effrayants" de la part des deux frères lors de "LOL".

Un duo pour faire peur

Dans l'édition Halloween de "LOL", les jumeaux Kaulitz seront à nouveau réunis : cette fois-ci, ils devront garder leur sérieux en présence des autres participants. Le duo qui réussira à ne pas rire pendant plusieurs heures dans la même pièce recevra 50 000 euros pour une bonne cause de la part de Herbig.

Les stars de Tokio Hotel seront rejointes par Mirja Boes (52 ans) et Torsten Sträter (57 ans), Palina Rojinski (39 ans) et Olaf Schubert (56 ans), ainsi qu'Annette Frier (50 ans) et la chanteuse Sasha (52 ans). Certains de ces participants ont déjà participé à "LOL" - Sträter et Boes, par exemple, ont même remporté l'émission par le passé.

La version allemande de "LOL" a été diffusée pour la première fois sur Amazon Prime en 2021. Depuis, il y a eu cinq saisons régulières et un spécial de Noël. Les épisodes d'Halloween, qui se dérouleront dans une atmosphère authentiquement effrayante, seront disponibles sur la plateforme de streaming en octobre.

