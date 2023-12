Federer et Nadal se retrouvent à Roland-Garros pour la première fois depuis 2011

"Peut-être que la raison pour laquelle je suis revenu jouer sur la terre battue était pour jouer Rafa", a déclaré Federer.

Si c'est le cas, Federer a vu son vœu exaucé après avoir battu son compatriote Stan Wawrinka 7-6 (4) 4-6 7-6 (5) 6-4 dans un duel meurtrier de trois heures et demie sur le court Suzanne Lenglen.

Le prochain adversaire est son vieil ennemi, Rafael Nadal, 11 fois champion, qui a éliminé Kei Nishikori 6-1 6-1 6-3 en moins de deux heures sur le court principal Philippe Chatrier.

La différence de durée entre les deux matches était telle qu'ils se sont terminés à peu près à la même heure - après un retard de plus d'une heure dû à la pluie dans un Paris détrempé et venteux - bien que Federer ait commencé la journée sur son court et que Nadal ait joué le second sur le Philippe Chatrier.

La dernière fois que les vétérans Federer et Nadal se sont affrontés sur la terre battue, c'était à Rome en 2013. Et à Roland-Garros, c'était lors de la finale de 2011. Nadal mène 13-2 sur la terre battue et 5-0 à Paris.

Ils sont premier et deuxième chez les hommes en termes de victoires en Grand Chelem, Federer avec 20 et Nadal avec 17. Federer, cependant, est de retour sur la terre battue cette saison après une absence de plus de deux ans.

"Avoir Roger devant, en demi-finale, c'est un plus", a déclaré Nadal, qui a fêté son 33e anniversaire lundi. "Nous avons partagé les moments les plus importants de notre carrière ensemble sur le court, l'un face à l'autre.

Les chances de les voir se rencontrer à nouveau sur la terre battue semblaient réduites à néant après que Federer ait semblé se retirer des tournois sur terre battue avant Roland Garros en 2016, préférant préserver son corps et se concentrer sur Wimbledon, où il a remporté un record de huit titres.

Mais le joueur de 37 ans a décidé de revenir à Paris pour la première fois depuis 2015 cette année, et lorsqu'il disputera sa première demi-finale de Roland-Garros depuis 2012, il ne faudra pas l'oublier.

Dans le premier match sur le court central, Johanna Konta a réalisé une performance parfaite pour battre Sloane Stephens, finaliste en 2018, sur le score de 6-1 6-4 et devenir la première Britannique à atteindre le dernier carré à Paris depuis Jo Durie en 1983. Elle rencontrera Marketa Vondrousova, l'une des deux adolescentes restant dans le tableau.

L'élan de Federer

Le Suisse a remporté ses cinq derniers matches contre le gaucher, et le fait de ne pas avoir affronté Nadal sur terre battue pendant un certain temps a peut-être atténué les cicatrices des défaites passées, notamment lors de la finale de 2008 à Roland Garros, où Federer n'avait remporté que quatre jeux.

Un mois plus tard, Nadal a ajouté du sel aux blessures en battant Federer dans son jardin de Wimbledon, dans ce que beaucoup considèrent comme le plus grand match de tennis de tous les temps.

Étant donné qu'il a pris place dans la moitié du tableau qui a commencé en premier, Federer dispose également d'un jour supplémentaire pour récupérer avant le match à grand spectacle. Il insiste sur le fait qu'il a hâte d'être à vendredi.

"Je suis très heureux de jouer contre Rafa, parce que si vous voulez faire ou réaliser quelque chose sur la terre battue, inévitablement, à un moment donné, vous passerez par Rafa, parce qu'il est si fort et qu'il sera là", a déclaré Federer.

"Je le savais quand j'ai signé pour la terre battue et j'espérais que cela se produirait. Si j'avais eu un autre état d'esprit pour l'éviter, je n'aurais pas dû jouer sur la terre battue. Je pense donc que cet état d'esprit m'a aidé à bien jouer depuis le début du tournoi.

Federer a déclaré que battre Nadal en finale de l'Open d'Australie 2017 était l'un des plus grands moments d'une carrière remplie de trophées - cela faisait une décennie qu'il n'avait pas triomphé de l'Espagnol dans un tournoi majeur.

Une victoire sur Nadal à Roland-Garros pour la première fois et à son âge de tennis très avancé devrait également se classer dans cette catégorie.

Pourtant, pendant un moment mardi, il semblait que Federer n'y parviendrait jamais.

A égalité de sets avec Wawrinka, voyant les balles de break s'évaporer les unes après les autres et gaspillant deux balles de set à 5-4 dans le troisième set, Federer a fait face à deux balles de break dans le jeu qui a suivi.

Point clé

Sur la première, Wawrinka a frappé une belle balle de service alors que Federer se trouvait dans une position délicate. Au lieu d'entrer dans le court, Wawrinka a perdu l'avantage de la position sur le court et a reculé.

Federer a poussé son coup droit le long de la ligne et le revers de Wawrinka - il a glissé en frappant son coup favori - est allé dans le filet.

Tout comme il l'avait fait dans le jeu décisif de la première manche, Federer a pris l'avantage et l'a gardé.

Federer a réussi à franchir le troisième set en servant et en volée à plusieurs reprises sur des seconds services que Wawrinka renvoyait depuis le fond du court.

Federer s'est souvent retrouvé au filet et a impressionné, remportant 41 points sur 60.

Il a survécu à deux doubles fautes et à une balle de break dans le dernier jeu pour éliminer le champion 2015, qui a quitté le tournoi sous les applaudissements.

Federer a amélioré son score de 23-3 contre son ami, ne payant pas le prix d'un score de 2 sur 18 sur les balles de break, quatre mois après avoir perdu 0 sur 12 au quatrième tour de l'Open d'Australie contre Stefanos Tsitsipas.

Malgré la défaite, Wawrinka a fait preuve de courage après son match classique de cinq heures contre Tsitsipas dimanche. Il a montré qu'il était de retour après son opération du genou en 2017.

Nishikori a également enduré un marathon contre Benoît Paire qui s'est terminé lundi. Ceci après une victoire en cinq sets face à Laslo Djere.

Dur pour Nishikori

Le Japonais, finaliste de l'US Open 2014, joue plus souvent qu'il ne le voudrait en cinq sets au début des tournois majeurs, ce qui fait qu'il n'a plus beaucoup de réserves pour affronter certains des meilleurs joueurs de tous les temps.

Il a été contraint d'abandonner face à Novak Djokovic, actuel numéro un mondial, en quarts de finale de l'Open d'Australie et n'a pas pu faire grand-chose contre Nadal non plus.

Federer, Nadal, Djokovic - qui affronte Alexander Zverev mercredi - et Andy Murray forment le quatuor de tête du tennis masculin.

Murray n'est pas en tournée car il se prépare à revenir d'un problème de hanche de longue date lors d'un tournoi en double à Londres en juin, mais sa compatriote Konta l'est. La 26e tête de série est en train de relancer sa carrière.

Les précédents existent - Jelena Ostapenko n'avait jamais gagné un match à Roland-Garros avant de remporter le titre en 2017.

Konta, demi-finaliste à Wimbledon il y a deux ans, parviendra-t-elle à reproduire cet exploit en 2019 ? Elle était à 0-4 au début de cette édition.

Pour une place en finale, elle rencontrera la gauchère Vondrousova, une autre joueuse qui a bénéficié d'une préparation fructueuse à Roland-Garros.

Vondrousova, 38e au classement, a battu Petra Martic, 31e tête de série, 7-6 (1) 7-5, deux mois après que la Croate l'ait battue en finale à Istanbul.

Dans un autre thriller sur Lenglen rempli d'une variété éblouissante, Martic n'a pas pu servir le premier à 5-3 et a manqué trois balles de set consécutives à 6-5.

Federer et Nadal joueront sur Chatrier et Wawrinka, pour sa part, sera au diapason malgré sa défaite.

"Je suis un grand fan de ce sport. Alors quand on a la chance d'avoir en demi-finale de Roland-Garros Roger contre Rafa, on met la télé et on regarde", a-t-il déclaré.

Source: edition.cnn.com