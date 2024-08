- Fausse alerte: personne arrêtée non ex-terroriste de la RAF

Fausse Alerte au Lieu d'une Arrestation Réussie : Dans le cadre de l'enquête sur les anciens terroristes de la RAF Ernst-Volker Staub (69) et Burkhard Garweg (55), la police a temporairement arrêté un homme à la gare de Berlin-Spandau. Cependant, la personne en question n'est pas un ancien terroriste. "Les investigations ont montré que la personne n'était pas l'une des personnes recherchées", a déclaré Martin Schanz, porte-parole du parquet de Verden, à l'agence de presse allemande. La libération de l'homme a été ordonnée.

Le parquet de Verden enquête depuis 2015 sur Staub, Garweg et Daniela Klette (65) pour tentative de meurtre et tentative et réalisation de vols à main armée dans plusieurs cas. Klette a été arrêtée à la fin du mois de février de cette année à Berlin-Kreuzberg, où elle vivait sous une fausse identité.

LKA : "Pas le Braqueur Suspect"

Un tuyau de la population a conduit à l'arrestation temporaire de l'homme à Berlin mardi soir. Un contrôle d'identité a été effectué, et il s'est avéré qu'il n'était pas l'un des braqueurs suspects, a annoncé l'Office de police criminelle de Basse-Saxe (LKA). Selon les informations de dpa, une comparaison d'ADN a été effectuée. Pour des raisons de confidentialité, les autorités n'ont pas fourni plus d'informations sur la personne contrôlée.

La terroriste de la RAF de 65 ans, Klette, est actuellement en détention préventive dans la prison pour femmes de Vechta. Son avocat, Lukas Theune, a déclaré à dpa que l'acte d'accusation contre Klette devrait être déposé à l'automne. La cour régionale de Verden serait compétente pour le procès.

Entre 1999 et 2016, Klette, Garweg et Staub sont suspects d'avoir braqué des véhicules de transport d'argent et des supermarchés en Basse-Saxe et en Rhénanie-du-Nord-Westphalie pour financer leur vie clandestine. La suspicion de tentative de meurtre est en cours d'enquête car des coups de feu ont également été tirés lors des braquages.

De plus, des mandats d'arrêt ont été émis contre Klette, Staub et Garweg pour leur supposée implication dans des attaques terroristes. Ils appartenaient à la soi-disant troisième génération de l'extrême gauche Red Army Faction (RAF). En 1998, la RAF, qui avait tué plus de 30 personnes, s'est déclarée dissoute.

Confusion S'est Produite Plusieurs Fois

Au cours des derniers mois, plusieurs personnes ont été contrôlées qui étaient prises pour Garweg ou Staub. Récemment, il y a eu une grande opération de police à Berlin mi-juillet parce que des témoins prétendaient avoir vu Staub sur un navire de passagers sur la Spree. Il s'est avéré que c'était une fausse alerte après que les détails de la personne aient été vérifiés.

Le Bureau fédéral de police criminelle recherche notamment Garweg à l'aide d'une photo le montrant avec deux chiens et qui a été trouvée dans l'appartement de Klette. Des armes, des munitions et de l'argent ont également été sécurisés dans l'appartement. Les enquêteurs étaient déjà sur les talons du

