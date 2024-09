Fatman Scoop, un rappeur américain de renom, a connu sa mort de cette manière.

Fatman Scoop, prétendument en bonne santé, s'est effondré de manière inattendue sur scène lors d'un concert dans le Connecticut à la fin du mois d'août. Il a ensuite rendu l'âme à l'hôpital quelques heures plus tard. Les récents développements révèlent maintenant la raison sous-jacente de sa mort.

LE DÉBUT DE LA FÊTE - telles étaient les dernières paroles de Fatman Scoop avant de s'effondrer sur scène lors d'un concert à Connecticut le 31 août. Il est décédé peu après. Après presque un mois de spéculations sur la mort du rappeur de 56 ans, la vérité a finalement été révélée.

Selon des sources comme Fox News, le rappeur, connu sous le nom d'Isaac Freeman III, est décédé de maladie cardiovasculaire hypertensive et athéroscléreuse. Cette condition se produit lorsque le cœur doit lutter contre une résistance élevée pendant une longue période. Cette condition, déclenchée par une pression artérielle élevée persistante, peut entraîner des complications cardiovasculaires telles que l'insuffisance cardiaque, les arythmies cardiaques, l'AVC et la mort subite cardiaque.

Il reste incertain si l'artiste en surpoids était conscient de sa maladie. Après l'incident malheureux, sa direction a affirmé que Fatman Scoop était en excellente santé et de bonne humeur quelques jours auparavant. Il avait consommé une boisson énergétique avant l'événement, ce qui était inhabituel pour lui.

Des vidéos montrent Fatman Scoop s'évanouissant inconscient au DJ booth pendant le spectacle au Town Center Park à Hamden, Connecticut. Selon "TMZ", il a été ranimé sur les lieux et transféré à l'hôpital.

Fatman Scoop était reconnu comme une figure de proue de la scène hip-hop de New York dans les années 1990. Il a acquis la célébrité grâce à ses contributions à des tubes comme "Lose Control" de Missy Elliott, lauréat d'un Grammy, et "It's Like That" de Mariah Carey. Son titre "Be Faithful" a connu un succèsremarkable dans les charts britanniques et irlandais. Récemment, Fatman Scoop était souvent présent à la télévision.

Malgré les affirmations de sa direction concernant la bonne santé et la bonne humeur de Fatman Scoop avant sa soudaine chute, les décès soudains dus à la maladie cardiovasculaire hypertensive et athéroscléreuse sont de plus en plus courants parmi les musiciens. Cette condition, souvent déclenchée par une pression artérielle élevée persistante, peut avoir des conséquences fatales.

Malheureusement, l'industrie musicale animée a connu de nombreux décès prématurés dus à des problèmes cardiaques, Fatman Scoop ajoutant à cette liste tragique.

Lire aussi: