Fat Joe s'attaque à un problème majeur dans le domaine des soins de santé

La loi en question est un décret qui est entré en vigueur en 2021, à la fin de l'administration Trump, et qui oblige depuis les hôpitaux à rendre publics les prix des services de santé, qu'ils négocient en privé avec les assureurs. L'objectif est de donner aux patients le pouvoir de comparer les prix des services médicaux et d'éviter les factures surprises. Les hôpitaux qui ne respectent pas cette règle s'exposent à une amende de 300 à 5 500 dollars par jour.

Avant que la règle de transparence des prix n'entre en vigueur, l'association professionnelle des assureurs a riposté, arguant qu'elle était inconstitutionnelle et qu'elle "saperait les négociations concurrentielles et ferait augmenter - et non baisser - les prix des soins de santé pour les patients, les consommateurs et les contribuables". Quatre associations d'hôpitaux ont intenté une action en justice conjointe contre l'administration Trump pour empêcher l'entrée en vigueur de la règle, et ont perdu.

Mais selon une étude réalisée en février par l'organisation à but non lucratif Patient Rights Advocate, les hôpitaux ont largement ignoré la règle, et les amendes pour non-conformité sont extrêmement rares.

L'artiste de 52 ans, surtout connu pour ses chansons "Lean Back", "What's Luv" et "All The Way Up", tire la sonnette d'alarme sur le manque persistant de transparence des prix médicaux qui, selon lui, fait que de nombreuses personnes à travers le pays - et en particulier dans sa communauté du South Bronx, à New York, la circonscription urbaine la plus pauvre du Congrès des États-Unis - ont peur de se faire soigner.

"Il suffit de s'asseoir dans le sud du Bronx et de regarder ces hommes qui travaillent dur et qui boitent parce qu'ils ont peur des prix pratiqués à l'hôpital", explique-t-il. "Une femme peut être malade et ne se rendre à l'hôpital qu'à la dernière minute. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, elle est atteinte d'un cancer du sein de stade III ou IV.

En 2021, Fat Joe est devenu ambassadeur de Power to the Patients, une organisation à but non lucratif associée à Patient Rights Advocate. Le mois dernier, en tant que représentant de l'organisation, il a porté son message au Capitole.

Les législateurs commencent à tenir compte de l'appel à la réforme, en faisant de la transparence des prix des soins de santé le sujet d'auditions au Congrès et de projets de loi au niveau des États .

L'application des règles déjà en vigueur est essentielle pour permettre aux citoyens de tout le pays d'obtenir une assistance médicale lorsqu'ils en ont besoin et de choisir en connaissance de cause l'endroit où ils se feront soigner, affirme Fat Joe. "Nous essayons simplement de créer une atmosphère de concurrence dans les hôpitaux afin qu'à terme, en tant que consommateur, vous puissiez choisir l'hôpital qui vous offre un prix équitable. C'est l'objectif."

L'interview suivante a été modifiée pour des raisons de longueur et de clarté :

CNN : Dans votre travail de défense de la transparence des prix des soins de santé, vous avez parlé de votre communauté du Bronx. Pouvez-vous me dire quel a été l'impact de cette question sur votre communauté ?

Fat Joe : Dans le Bronx, il y a des femmes qui ont deux ou trois emplois, des hommes qui ont deux ou trois emplois et, malheureusement, les frais d'hospitalisation sont si élevés que les gens ont peur d'aller à l'hôpital.

Et ce n'est pas seulement la peur des prix. Ils veulent savoir ce qu'ils coûtent. Je veux savoir combien un hôpital me facture pour un IRM parce que je pourrais aller à l'hôpital du quartier qui me facture 2 000 dollars de moins pour le même IRM. Toutes les autres entreprises - Burger King, McDonald's, Baskin-Robbins, Carvel - sont en concurrence. Le seul endroit où il n'y en a pas, et où l'on ne vous présente pas les prix, c'est l'hôpital.

En fin de compte, je viens d'une communauté de personnes qui m'ont soutenu, qui se sont tenues à mes côtés et qui m'ont aidé à arriver là où je suis. Je dois donc toujours penser à eux et être conscient des sans-voix. Il s'agit de ma communauté. Il s'agit d'aider les gens.

CNN : Qu'est-ce qui vous a ouvert les yeux sur ce problème et vous a fait comprendre que les soins de santé ne devraient pas être ainsi ?

Fat Joe : J'ai un ami depuis plus de 20 ans. Il s'appelle Kevin Morra. Il est l'un des fondateurs de Power to the Patients. Il m'a dit : "Tu dois t'asseoir avec cette femme, Cynthia Fisher." Lorsque je l'ai rencontrée, elle était si passionnée et si intelligente, et elle m'a parlé de familles qui avaient tout perdu à cause de factures médicales.

Lorsque vous ne pouvez pas payer vos factures et que vous ne pouvez pas prendre soin de votre famille, que se passe-t-il ? La famille s'effondre. C'est un problème américain. Il ne s'agit pas seulement d'un problème lié à Fat Joe le rappeur ou d'un problème lié aux Noirs et aux Noirs. C'est un problème de Blancs, d'Amérindiens, d'Asiatiques, d'Amish, de l'Amérique rurale.

CNN : Depuis 2021, les hôpitaux sont tenus de divulguer leurs tarifs...

Fat Joe : Oui, c'est ce qu'a fait l'ancien président Donald Trump. (Le président Joe Biden a également signé un décret ordonn ant au ministère américain de la santé et des services sociaux de soutenir la règle existante en matière de transparence des prix). Mais personne ne l'applique. Sur les milliers d'hôpitaux qui enfreignent les règles, quatre ont été condamnés à une amende. Boom. Imaginez que l'on puisse s'en tirer en grillant des milliers de feux de circulation et que seules quatre personnes reçoivent une contravention.

Il n'est pas nécessaire de réinventer la roue, il suffit d'appliquer la loi. Je n'aurais jamais cru que je crierais un jour : "Faites respecter la loi !" Ha ! Mais oui, il faut commencer à changer les choses pour le peuple américain.

CNN : Cela semble si simple. Pourquoi pensez-vous qu'elle n'est pas appliquée ?

Fat Joe : C'est simple, mais c'est aussi très compliqué. Il y a des lobbyistes du secteur de la santé à Washington et, bien sûr, ils vont se battre pour leurs profits. Il faut des hommes politiques courageux pour aller de l'avant et faire respecter la loi pour le peuple américain.

Plus de 100 millions d'Américains souffrent de dettes médicales. Les États-Unis comptent un peu plus de 300 millions d'habitants, mais cela signifie qu'environ une personne sur trois souffre d'une dette médicale. C'est beaucoup plus courant que vous ne le pensez. Même les personnes les plus saines finissent tôt ou tard par se retrouver à l'hôpital.

Je suis pour le capitalisme. Je suis tout à fait d'accord pour faire des bénéfices. Mais jusqu'à quel point est-ce suffisant ? Je le dis simplement : Montrez-nous les prix.

Cette question dépasse toute idéologie, tout démocrate ou républicain. C'est quelque chose qui doit être réglé pour le peuple américain. Cela va arriver. Qu'il soit rapide ou lent, le changement viendra.

CNN : Vous avez fait appel à d'autres artistes comme French Montana, Busta Rhymes et Rick Ross pour vous aider à sensibiliser le public à la nécessité de la transparence des factures médicales. Pourquoi pensez-vous qu'il est important que les artistes, ou toute personne disposant d'une tribune, s'expriment sur des questions comme celle-ci ?

Fat Joe : Chacun a ce qui lui tient le plus à cœur. Jay-Z, Meek Mill,Kim Kardashian, ils ont la réforme de la justice. Elizabeth Taylor pour le VIH et le sida. Nous avons l'obligation de parler au nom des gens qui ont fait de nous ce que nous sommes.

Je me suis laissé entraîner lorsque j'ai commencé à entendre parler de gens qui perdaient leur famille, leur maison, qui devaient choisir entre vivre ou mourir et ne pas endetter leur famille. Cela m'a frappé de plein fouet. Et je ne me sens pas seule ; j'ai toujours l'impression d'avoir une armée avec moi. Je pense à tous ces gens qui ont des problèmes de santé et qui doivent faire face à ces factures. Je veux qu'ils sachent que Fat Joe se bat pour eux, Fat Joe prête sa voix pour eux.

