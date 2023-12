Faits marquants de l'histoire

Fanny Sunesson : La caddy de golf féminine qui a conquis Augusta

La légendaire caddy de golf parle à CNN Living Golf

La Suédoise est entrée dans l'histoire en devenant la première femme caddy à remporter un tournoi majeur.

Sunesson a travaillé avec Nick Faldo dans les années 1990

Se souvenir de la Suédoise Fanny Sunesson comme de la première, c'est oublier qu'elle a aussi été la meilleure pendant un certain temps.

Aux côtés de Nick Faldo tout au long des années 1990, Sunesson a guidé le légendaire golfeur anglais vers quatre titres majeurs.

La caddy a ensuite travaillé avec d'autres stars européennes, dont Sergio Garcia et son compatriote Henrik Stenson - guidant le Suédois au championnat du monde de match play en 2007 et au Players Championship en 2009 - avant de prendre sa retraite en 2012.

Elle a inspiré toute une nouvelle génération de femmes à porter le sac, des anciennes professionnelles Meaghan Francella et Michelle Simpson à Brittany Henderson, la sœur de Brooke, gagnante de la PGA en 2016 .

Dans le grand bain

Après plus de deux décennies au sommet, il est difficile de croire qu'une adolescente comme Sunesson n'envisageait de devenir caddie que pendant quelques mois, pensant que c'était "une chance de voir le monde".

Tout a changé à la fin de l'année 1989 lorsque Faldo, l'un des meilleurs joueurs du monde, a décidé qu'il voulait quelqu'un d'aussi déterminé que lui à ses côtés.

Sunesson, qui s'était fait les dents avec l'Espagnol Jose Rivero et l'Anglais Howard Clark sur le Tour européen, a sauté sur l'occasion.

Quelques mois seulement après son entrée en fonction, la jeune fille née à Göteborg se rend à Augusta National pour le Masters 1990.

"C'était comme un conte de fées, un rêve pour les golfeurs", raconte Sunesson dans une rare interview accordée à CNN Living Golf. "L'architecture et l'aura qui s'en dégageaient étaient extraordinaires, et le fait d'être le caddie du champion en titre n'était pas mal non plus.

Faldo a remporté un playoff contre Raymond Floyd pour son deuxième titre au Masters, faisant de Sunesson la première femme cadet de l'histoire du golf à remporter un tournoi majeur.

Trois mois plus tard, le duo remporte l'Open Championship à St Andrews, la patrie du golf.

Sunesson s'étrangle lorsqu'elle se souvient de la montée du 18e trou avec Faldo à ses côtés.

"Lorsque nous avons frappé notre coup de départ au 18e, nous savions que nous allions gagner", dit Sunesson. Je suis tellement reconnaissante à Nick pour ce qu'il a fait en sortant du tee : il s'est tourné vers moi et m'a dit "savoure ce moment !".

LIRE : Brooke et Brittany Henderson : Les sœurs du golf

L'un des meilleurs tours que j'ai vus

Sunesson a grandi dans la ville portuaire de Karlshamn, sur la mer Baltique, et était une golfeuse amateur passionnée qui rêvait de devenir professionnelle. Ces ambitions ne se sont peut-être pas concrétisées, mais son partenariat gagnant avec Faldo a largement compensé cette déception.

Deux ans plus tard, elle remportait un autre Open, mais le moment le plus emblématique de tous était encore à venir, lors du Masters de 1996, un tournoi inscrit à jamais dans le folklore du golf.

Le dernier jour, Faldo et l'Australien Greg Norman s'affrontent. Et, lorsqu'ils ont commencé à jouer le dimanche, Norman avait une avance apparemment insurmontable de six coups.

Sunesson n'a jamais perdu espoir.

"D'un point de vue historique, nous avions battu Greg presque à chaque fois, sauf une fois", dit-elle en se souvenant de l'écart spectaculaire de 11 coups qui s'était produit.

Le jeu de Norman s'est effondré - l'Australien a trébuché avec un score de 78 à six au-dessus de la normale - tandis que Faldo, toujours fiable, a réalisé un parcours presque parfait de 67, birdie le dernier pour remporter son sixième et dernier titre majeur avec cinq coups d'avance.

"J'étais très concentré sur ce que nous faisions. Vous ne pouviez pas manquer ce qui se passait avec Greg, bien sûr, mais vous devez quand même le faire. Le chemin est long.

"Tirer 67 ce jour-là ? Je pense que Nick mérite plus de crédit pour ce tour. On a dit que Greg avait perdu le tournoi, mais je pense que c'est un peu injuste. C'était l'un des meilleurs tours, si ce n'est le meilleur que j'ai vu.

Une caddy géniale, une fille géniale

Préférant ignorer le sexe, Faldo attribue à Sunesson la période la plus fructueuse de sa carrière.

"Je n'ai pas compris l'intérêt d'avoir Fanny Sunesson - une femme - dans mon sac de golf", explique Faldo à CNN Living Golf. "Je pensais qu'elle était une bonne cadette, une fille formidable, un bon divertissement.

"Vous savez, le plus important, c'est de pouvoir communiquer. Elle était très professionnelle, elle tenait ses carnets de parcours qui prennent huit heures à faire, ce qui vous permettait d'obtenir toutes les informations nécessaires. Nous avons eu une excellente relation".

En plus de son salaire et d'un pourcentage non négligeable des prix ( entre 5 et 10 % selon les sources ), le métier de caddie a rapporté à Sunesson plus d'un million de livres sterling (1,35 million de dollars).

Mais c'est sa relation unique avec Faldo qu'elle chérit le plus, une relation qui perdure encore aujourd'hui.

"Je pense que nous formions une équipe fantastique", dit-elle. "Nous travaillions si bien ensemble, c'était presque comme si nous ne faisions qu'une seule personne.

Ce lien inextricable est peut-être le mieux résumé par le fait que Faldo et Sunesson se sont mariés le 28 juillet 2001 - mais pas l'un avec l'autre.

A des kilomètres l'un de l'autre, épousant des partenaires différents, Faldo a parlé de cette coïncidence à l'époque en disant : "Nous pensons avoir un lien internet pour rire".

Visitez CNN.com/golf pour plus d'informations et de reportages.

Pour Sunesson, qui est actuellement la seule femme à figurer au Panthéon des caddies, beaucoup d'autres comme elle pourraient un jour fouler les fairways, mais une chose ne changera jamais.

"Vous savez, nous sommes toujours amis aujourd'hui", dit-elle. "Il est comme un frère pour moi.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com