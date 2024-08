Fan Zhendong et Ma Long sont en train de faire l'histoire du tennis de table.

Les joueurs de ping-pong dominants de Chine renforcent leur statut de numéro un mondial incontesté. L'or olympique va aux étoiles du pays du Milieu. Cependant, les Suédois ont mis une bonne résistance malgré trois défaites en trois matchs.

Le tournoi masculin par équipes des Jeux olympiques de ping-pong reste le domaine des gagnants perpétuels de la Chine. En finale contre l'Allemagne, vainqueurs des quarts de finale de la Suède à Paris, les champions du monde ont prolongé leur série de médailles d'or, en place depuis le début de la compétition il y a 16 ans, avec une victoire 3:0. Cependant, les Asiatiques ont dû gagner les trois matchs dans le set décisif, avec la Suède alignant le trio de la Bundesliga Truls Moregardh, Anton Kallberg et Kristian Karlsson.

Le bronze est allé à la nation hôte et finaliste du championnat du monde la France, menée par le médaillé de bronze individuel Felix Lebrun, avec une victoire 3:2 contre le Japon. L'équipe de la Fédération allemande de tennis de table (DTTB), qui a remporté l'argent à Tokyo il y a trois ans, a terminé cinquième du tournoi olympique par équipes sans médaille.

Pour la Chine, menée par le champion olympique individuel Fan Zhendong, la victoire en finale contre leurs anciens rivaux était leur quatrième médaille d'or dans les compétitions de ping-pong à Paris. Samedi (15h), en finale féminine contre le Japon, l'équipe du pays du Milieu peut réaliser le quatrième "sweep" de toutes les médailles d'or par une équipe asiatique dans un tournoi olympique de ping-pong. Seule la dernière édition à Tokyo, la Chine n'a pas remporté toutes les médailles d'or disponibles.

Avec la victoire de l'équipe masculine chinoise, le triple champion du monde Ma Long a remporté sa quatrième médaille d'or olympique par équipes et sa sixième au total. En plus de l'équipe, il a également remporté les épreuves individuelles en 2016 à Rio de Janeiro et en 2021 à Tokyo. Avec ses records uniques, Ma a renforcé son statut de joueur de ping-pong le plus réussi de l'histoire olympique. Il a également pris la tête du classement des médailles olympiques, dépassant le joueur national allemand Dimitrij Ovtcharov, qui était le seul détenteur du record avec deux bronzes individuels et quatre médailles supplémentaires en équipe jusqu'à Paris.

Dans la finale féminine à venir, la Chine vise à réaliser un "sweep" de toutes les médailles d'or en ping-pong aux Jeux olympiques de Paris. En tant que ville hôte, Paris concourt également pour des médailles dans cette épreuve.

