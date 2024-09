- "Fame Walk of Recognition" est une récompense pour Tim Burton

Acclamations sur le "Walk of Fame" pour Tim Burton: Le cinéaste derrière des films tels que "Beetlejuice", "Edward aux mains de ciseaux", "Alice au pays des merveilles" et "Batman" a été honoré d'une étoile sur la célèbre avenue Hollywood. De nombreux spectateurs, photographes et invités de marque étaient présents pour voir le cinéaste de 66 ans révéler la 2788ème étoile de la fameuse "Allée des Étoiles".

"C'est une reconnaissance exceptionnelle", a déclaré Burton, visiblement ému. Lorsqu'il était enfant, il prenait l'autobus depuis Burbank, sa ville natale, pour se rendre sur l'avenue Hollywood. Il pensait initially que les plaques d'étoiles portant des noms célèbres étaient des tombes. Il a également évoqué ses souvenirs de lèche-vitrine dans les magasins de livres et de costumes voisins, le réalisateur l'a partagé lors de la cérémonie.

Burton était accompagné de sa partenaire, l'actrice italienne Monica Bellucci, à l'événement. Les vétérans d'Hollywood Michael Keaton (72) et Winona Ryder (52) ont également été chaleureusement accueillis. Ils ont marché ensemble sur le tapis rouge lors de l'ouverture du Festival du Film de Venise la semaine dernière. Ils se retrouveront pour "Beetlejuice Beetlejuice", la suite de la comédie d'horreur culte "Beetlejuice" de 1988.

Compliments de Michael Keaton

Keaton, qui incarne un poltergeist dans le film, a collaboré avec Burton sur cinq projets, dont "Batman" et "Batman Returns". En tant qu'invité d'honneur, Keaton a loué sa longue amitié et ses collaborations avec Burton. Le réalisateur a des idées bizarres que Keaton ne comprenait pas au début, l'acteur a plaisanté. Mais à la fin, l'art véritable émerge, a-t-il déclaré. Keaton a remercié Burton pour l'avoir casté en tant que Batman, malgré l'opposition d'Hollywood, et pour avoir confié le rôle à un comédien.

Compliments de Winona Ryder

"Burton est mon héros", a déclaré Ryder. Rendre hommage à Burton en lui remettant une étoile est comme décerner une médaille à l'Everest, a déclaré l'actrice. L'amitié de Burton est un cadeau précieux, a-t-elle déclaré. Lorsqu'elle l'a rencontré pour la première fois sur le plateau de "Beetlejuice", elle était une "enfant étrange", mais il lui a donné confiance en elle et l'a encouragée à rester fidèle à elle-même et à être originale. Burton comprend les individus incompris et les originaux et les célèbre dans ses films.

Burton a commencé sa carrière en tant qu'animateur aux studios Disney et a un faible pour les personnages dérivés des bandes dessinées et des contes de fées. Ses films sont généralement bizarres et effrayants, avec des sous-tones humoristiques et macabres.

