Américains actuellement détenus

Faits saillants sur les Américains détenus

Chine

MarkSwidan13 novembre2012 - Swidan, un homme d'affaires texan, est arrêté par la police chinoise dans sa chambre d'hôtel à Dongguan pour des accusations liées à la drogue.

2013 - Swidan est jugé et plaide non coupable.

2019 - Il estreconnu coupable de fabrication et de trafic de stupéfiants par le tribunal populaire intermédiaire de Jiangmen, dans la province méridionale de Guangdong, et condamné à la peine de mort avec un sursis de deux ans.

13 avril 2023 - Le tribunal populaire intermédiaire de Jiangmen rejette l'appel de Swidan et confirme sa condamnation à mort.

Kai Li Septembre 2016 - Kai Li, un citoyen américain naturalisé né en Chine, est arrêté alors qu'il rendait visite à des proches à Shanghai.

Juillet 2018 - Il est condamné à 10 ans de prison pour espionnage à l'issue d'un procès secret qui s'est tenu en août 2017.

Iran

KaranVafadariDécembre2016 - La famille de Karan Vafadari annonce que Karan et son épouse, Afarin Niasari, ont été arrêtés à l'aéroport de Téhéran en juillet. Vafadari, un Américain d'origine iranienne, et Niasari, détentrice d'une carte verte, dirigeaient une galerie d'art à Téhéran.

Mars 2017 - De nouvellesaccusations de "tentative de renversement de la République islamique et de recrutement d'espions par l'intermédiaire d'ambassades étrangères" sont portées contre Vafadari et Niasari.

Janvier 2018 - Vafadari est condamné à 27 ans de prison. Niasari est condamné à 16 ans.

Juillet 2018 - Vafadari et Niasari auraient été libérés sous caution dans l'attente de la décision de la cour d'appel.

Russie

PaulWhelan28décembre2018 - Paul Whelan, originaire du Michigan, Marine à la retraite et directeur de la sécurité d'entreprise, est arrêté sur des accusations d'espionnage. Sa famille affirme qu'il était à Moscou pour assister à un mariage.

3 janvier 2019 - Son avocat, Vladimir Zherebenkov, déclare à CNN que Whalen a été formellement accusé d'espionnage.

22 janvier 2019 - Lors de son audience préliminaire, Whelan se voit refuser la libération sous caution. L'avocat de Whelan, Zherebenkov, déclare à CNN que Whelan a été trouvé en possession de matériel classifié lors de son arrestation à Moscou.

15 juin 2020 - Whelan est reconnu coupable d'espionnage et condamné à 16 ans de prison.

8 août 2021 - L'agence de presse d'État TASS rapporte que M. Whelan a été libéré de l'isolement dans la colonie pénitentiaire de Mordovie où il était détenu.

EvanGershkovich30 mars2023 - Evan Gershkovich, journaliste au Wall Street Journal, est détenu par les autorités russes et accusé d'espionnage. Le Wall Street Journal rejette les allégations d'espionnage.

3 avril 2023 - L'agence de presse russe TASS rapporte qu'Evan Gershkovich a fait appel de son arrestation.

7 avril 2023 - Gershkovich est officiellement accusé d'espionnage.

10 avril 20 23 -Le Département d'Etat américain désigne officiellement Gershkovich comme détenu à tort par la Russie.

18 avril 2023 - Le tribunal de Moscou rejette l'appel de Gershkovich visant à modifier les conditions de sa détention. Gershkovich continuera à être détenu dans un centre de détention provisoire à la célèbre prison de Lefortovo jusqu'au 29 mai.

Arabie Saoudite

Walid FitaihiNovembre2017 - Le Dr Walid Fitaihi, qui possède la double nationalité américaine et saoudienne, est détenu à l'hôtel Ritz Carlton de Riyad avec d'autres Saoudiens éminents, selon son avocat Howard Cooper. Fitaihi est ensuite transféré en prison.

Juillet 2019 - Fitaihi est libéré sous caution.

8 décembre 2020 - Fitaihi est condamné à six ans de prison pour avoir notamment obtenu la nationalité américaine sans autorisation.

14 janvier 2021 - Une cour d'appel saoudienne confirme la condamnation de Fitaihi, mais réduit sa peine à 3,2 ans et suspend le reste de sa peine d'emprisonnement. Fitaihi fait toujours l'objet d'une interdiction de voyager et d'un gel de ses avoirs.

Syrie

AustinTiceAoût2012 - Austin Tice disparaît lors d'un reportage près de Damas, la capitale syrienne. Le gouvernement syrien n'a jamais reconnu qu'il détenait Austin Tice.

Septembre 2012 - Une vidéo de 43 secondes publiée sur Internet montre Austin Tice captif de ce que sa famille décrit comme un "groupe inhabituel de djihadistes apparents".

Majd KamalmazFévrier2017 - Kamalmaz est détenu à un poste de contrôle à Damas. Le gouvernement syrien n'a jamais reconnu que Kamalmaz était sous sa garde.

Anciens détenus américains

Cuba

Alan GrossDécembre2009 - Alan Gross est emprisonné alors qu'il travaille en tant que sous-traitant sur un projet de l'Agence américaine pour le développement international visant à répandre la démocratie. Ses actions sont jugées illégales par les autorités cubaines. Il est accusé d'avoir tenté d'établir des connexions Internet illégales sur l'île. Gross affirme qu'il essayait d'aider la communauté juive à se connecter à Internet et qu'il ne représentait pas une menace pour le gouvernement.

12 mars 2011 - Gross est reconnu coupable et condamné à 15 ans de prison pour crimes contre l'État cubain.

11 avril 2014 - Il met fin à la grève de la faim qu'il avait entamée la semaine précédente pour tenter d'amener les États-Unis et Cuba à résoudre son cas.

17 décembre 2014 - Gross est libéré dans le cadre d'un accord avec Cuba qui ouvre la voie à une révision majeure de la politique américaine à l'égard de l'île.

Égypte

16 employés d'ONG américainesDécembre2011 - Les autorités égyptiennes effectuent 17 descentes dans les bureaux de 10 organisations non gouvernementales. Le bureau du procureur général égyptien affirme que les raids font partie d'une enquête sur les allégations selon lesquelles les groupes ont reçu un financement étranger illégal et opèrent sans licence appropriée.

5 février 2012 - Quarante-trois personnes sont poursuivies devant un tribunal pénal égyptien pour financement étranger illégal dans le cadre de la répression en cours contre les ONG. Parmi les accusés américains figure Sam LaHood, directeur national de l'Institut républicain international et fils du secrétaire américain aux transports, Ray LaHood.

15 février 2012 - Le département d'État américain confirme que 16 Américains sont détenus, et non 19 comme l'a annoncé le gouvernement égyptien.

20 février 2012 - Lesénateur de Caroline duSudLindsey Graham et le sénateur de l'Arizona John McCain rencontrent les principaux dirigeants militaires et politiques égyptiens au Caire.

1er mars 2012 - Certains des 43 détenus, dont des militants américains, norvégiens, allemands, serbes et palestiniens, quittent le Caire après avoir payé chacun une caution de deux millions de livres égyptiennes.

20 avril 2012 - CNN apprend que les autorités égyptiennes ont déposé auprès d'Interpol des notices d'arrestation globales pour certains des Américains impliqués dans le procès des ONG.

4 juin 2013 - Un tribunal égyptien condam ne par contumace 27 travailleurs d'ONG à des peines de cinq ans, 11 à des peines de prison d'un an avec sursis et cinq autres à des peines de deux ans sans sursis, selon le journal d'État Al Ahram. Seul un Américain est resté en Égypte pour lutter contre les accusations, mais il a également quitté le pays après l'annonce de sa condamnation par le tribunal.

Iran

Trois diplômés de l'Université de Californie à Berkeley, Sarah Shourd d'Oakland (Californie), Shane Bauer d'Emeryville (Californie) et Joshua Fattal de Cottage Grove (Oregon), sont détenus en Iran après une randonnée le long de la frontière non balisée entre l'Iran et l'Irak, dans la région kurde du nord de l'Irak.

11 août 2009 - L'Irannotifie officiellement à l'ambassadeur suisse que les trois randonneurs américains ont été arrêtés. La Suisse représente les intérêts diplomatiques des États-Unis en Iran, puisque les États-Unis et l'Iran n'ont pas de relations diplomatiques.

Octobre 2009 - Le gouvernement iranien autorise un diplomate suisse à rendre visite aux randonneurs à la prison d'Evin.

9 novembre 2009 - L'Iran accuse les trois randonneurs d'espionnage.

9 mars 2010 - Les familles des trois randonneurs détenus s'entretiennent par téléphone avec eux pour la première fois depuis leur incarcération.

20 mai 2010 - Les mères des détenus sont autorisées à rendre visite à leurs enfants.

21 mai 2010 - Les mères sont autorisées à rendre visite à leurs enfants une deuxième fois, et les randonneurs détenus s'expriment publiquement pour la première fois lors d'une conférence de presse contrôlée par le gouvernement.

5 août 2010 - Selon certaines informations, Shourd se verrait refuser tout traitement médical.

14 septembre 2010 - M. Shourd est libéré pour raisons humanitaires moyennant une caution de 500 000 dollars.

19 septembre 2010 -M. Shourd s'adresse publiquement à la presse à New York.

27 novembre 2010 - Deux jours après Thanksgiving, Fattal et Bauer sont autorisés à appeler chez eux pour la deuxième fois. Chaque appel dure environ cinq minutes.

6 février 2011 - Le procès de Fattal et Bauer commence. Shourd n'a pas répondu à la convocation du tribunal pour se présenter au procès.

4 mai 2011 - Mme Shourd annonce qu'elle ne retournera pas à Téhéran pour répondre aux accusations d'espionnage.

20 août 2011 - Fattal et Bauer sont condamnés chacun à cinq ans de prison pour espionnage et à trois ans de prison pour entrée illégale sur le territoire, selon la télévision d'État. Ils ont 20 jours pour faire appel.

14 septembre 2011 - Un diplomate occidental déclare à CNN qu'un représentant d'Oman est en route pour Téhéran afin d'aider à négocier la libération de Fattal et Bauer. Oman a contribué à la libération de Shourd en 2010.

21 septembre 2011 - Fattal et Bauer sont libérés de prison moyennant une caution de 500 000 dollars chacun et leurs peines sont commuées. Le 25 septembre, ils sont de retour aux États-Unis.

SaeedAbedini26 septembre 2012 - Selon le Centre américain pour le droit et la justice, Saeed Abedini, un pasteur chrétien américain né en Iran et vivant dans l'Idaho, est détenu en Iran. Le groupe affirme que les accusations portées contre Abedini découlent de sa conversion au christianisme depuis l'islam il y a 13 ans et de ses activités au sein d'églises locales en Iran.

Janvier 2013 - Abedini est condamné à huit ans de prison pour avoir tenté de saper le gouvernement iranien.

16 janvier 2016 - L'Iran libère quatre prisonniers américains, dont Abedini, Amir Mirzaei Hekmati et Jason Rezaian, en échange de la clémence de sept Iraniens emprisonnés aux États-Unis pour violation des sanctions.

Amir MirzaeiHekmatiAoût2011 - Amir Mirzaei Hekmati se rend en Iran pour rendre visite à des proches et est arrêté par les autorités, selon sa famille. Son arrestation n'est pas rendue publique pendant des mois.

17 décembre 2011 - Le ministère iranien du Renseignement affirme avoir arrêté un Irano-américain travaillant comme agent de la CIA, selon la chaîne publique Press TV.

18 décembre 2011 - L'agence de presse semi-officielle iranienne Fars diffuse une vidéo dans laquelle un jeune homme déclare s'appeler Hekmati, avoir rejoint le corps des Marines américains et avoir travaillé avec des officiers irakiens.

19 décembre 2011 - Le Département d'Etat américain confirme l'identité de l'homme détenu en Iran et demande sa libération immédiate.

20 décembre 2011 - La famille d'Hekmati affirme qu'il a été arrêté en août alors qu'il rendait visite à des parents en Iran. La famille affirme avoir gardé le silence sur l'arrestation à la demande des autorités iraniennes qui avaient promis sa libération.

27 décembre 2011 - Le procès d'Hekmati commence en Iran. Les procureurs accusent Hekmati d'être entré en Iran avec l'intention d'infiltrer le système de renseignement du pays afin d'accuser l'Iran d'être impliqué dans des activités terroristes, selon l'agence de presse Fars.

9 janvier 2012 - Une agence de presse iranienne rapporte que Hekmati est reconnu coupable de "travailler pour un pays ennemi", d'appartenance à la CIA et d'"efforts pour accuser l'Iran d'être impliqué dans le terrorisme". Il est condamné à mort.

5 mars 2012 - Un tribunal iranien rejette la condamnation à mort de M. Hekmati prononcée par une juridiction inférieure et ordonne un nouveau procès. Il reste en prison.

Septembre 2013 - Dans une lettre adressée au secrétaire d'État américain John Kerry, Hekmati déclare que ses aveux ont été obtenus sous la contrainte.

11 avril 2014 - Lasœur d'Hekmati déclare à CNN que ce dernier a été reconnu coupable en Iran par un tribunal secret de "collaboration pratique avec le gouvernement américain" et condamné à 10 ans de prison.

16 janvier 2016 - L'Iranlibère quatre prisonniers américains, dont Hekmati, Abedini et Jason Rezaian, en échange de la clémence de sept Iraniens inculpés ou emprisonnés aux États-Unis pour violation des sanctions .

JasonRezaian24 juillet2014 - Le Washington Post rapporte que son correspondant à Téhéran et chef de bureau Jason Rezaian, sa femme Yeganeh Salehi et deux journalistes indépendants ont été arrêtés le 22 juillet 2014. Un responsable iranien a confirmé à CNN que le groupe était détenu par les autorités.

29 juillet 2014 - L'Iran libère l'une des trois personnes détenues aux côtés de Rezaian, déclare à CNN une source proche de la famille du détenu libéré. Le détenu libéré est le mari d'un photojournaliste irano-américain qui reste en détention avec Rezaian et sa femme, selon la source.

20 août 2014 - Le Washington Post rapporte que la photojournaliste détenue avec Rezaian en juillet a été libérée. A la demande de sa famille, le Post refuse de publier son nom.

6 octobre 2014 - Selon le Washington Post, l'épouse de Rezaian, Yeganeh Salehi, a été libérée sous caution.

6 décembre 2014 - Au cours d'une séance de 10 heures au tribunal de Téhéran, M. Rezaian est officiellement accusé de crimes non spécifiés, selon le journal.

20 avril 2015 - Selon le Washington Post, M. Rezaian est accusé d'espionnage et d'autres crimes graves, notamment de "collaboration avec un gouvernement hostile" et de "propagande contre l'establishment".

11 octobre 2015 - Les médias d'État iraniens rapportent que M. Rezaian a été reconnu coupable, mais aucun détail n'est fourni sur sa condamnation ou sa peine. Son procès se serait déroulé entre mai et août.

22 novembre 2015 - Un tribunal iranien condamne M. Rezaian à une peine de prison. La durée de la peine n'est pas précisée.

16 janvier 2016 - L'Iran libère quatre prisonniers américains, dont Rezaian, Hekmati et Abedini, en échange de la clémence de sept Iraniens inculpés ou emprisonnés aux États-Unis pour violation des sanctions.

1er mai 2018 - Rejoint CNN en tant qu'analyste des affaires mondiales.

Reza "Robin"Shahini11 juillet2016 - Reza "Robin" Shahini, résident de San Diego, est arrêté alors qu'il rendait visite à sa famille à Gorgan, en Iran. Shahini possède la double nationalité américaine et iranienne.

Octobre 2016 - Shahini est condamné à 18 ans de prison.

Le15 février 2017 , il entame unegrève de la faim pour protester contre sa condamnation.

3 avril 2017 - Le Centre pour les droits de l'homme en Iran déclare que M. Shahini a été libéré sous caution en attendant la décision de la cour d'appel.

Juillet 2018 - Un procès civil intenté contre le gouvernement iranien au nom de Shahini indique que ce dernier est retourné aux États-Unis.

XiyueWang16 juillet2017 - L'agence de presse semi-officielle Fars News, citant une déclaration vidéo du porte-parole judiciaire iranien Gholamhossein Mohseni-Ejheie, rapporte qu'un citoyen américain a été condamné à 10 ans de prison après avoir été reconnu coupable d'espionnage. L'université de Princeton a identifié l'homme comme étant Xiyue Wang, citoyen américain d'origine chinoise et étudiant en histoire. Selon un communiqué de l'université, Wang a été arrêté en Iran l'été dernier alors qu'il effectuait des recherches universitaires dans le cadre de sa thèse de doctorat.

7 décembre 2019 - La Maison Blanche annonce que Wang a été libéré et qu'il retourne aux États-Unis. L 'Iran a libéré Wang dans le cadre d'un échange de prisonniers, en coordination avec les États-Unis qui ont libéré un scientifique iranien nommé Massoud Soleimani.

Michael White8 janvier2019 - La mère de Michael White, Joanne White, a déclaré à CNN qu'elle avait signalé sa disparition lorsqu'il n'était pas retourné à son travail en Californie en juillet, après s'être rendu en Iran pour rendre visite à sa petite amie.

9 janvier 2019 - Bahram Ghasemi, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, déclare que Michael White "a été arrêté dans la ville de Mashhad il y a quelque temps, et quelques jours après son arrestation, le gouvernement américain a été informé de l'arrestation par l'intermédiaire de l'ambassade de Suisse à Téhéran." M. Ghasemi nie les allégations selon lesquelles M. White, un vétéran de la marine américaine, aurait été maltraité en prison.

Mars 2019 - M. White est condamné à une peine de 13 ans de prison pour avoir insulté le guide suprême, l'ayatollah Seyyed Ali Khamenei, et pour avoir publié des images privées, selon son avocat Mark Zaid.

19 mars 2020 - M. White est remis à la garde de l'ambassade de Suisse dans le cadre d'une permission pour raisons médicales. L'une des conditions de sa libération est qu'il doit rester en Iran.

4 juin 2020 - M.White est libéré, selon sa mère et une personne au fait des négociations.

Baquer et Siamak NamaziOctobre2015 - Siamak Namazi, un homme d'affaires basé à Dubaï et possédant la double nationalité américaine et iranienne, est arrêté alors qu'il rendait visite à des proches à Téhéran.

Février 2016 - Baquer Namazi, ancien fonctionnaire de l'UNICEF et père de Siamak Namazi, est détenu, déclare sa femme Effie Namazi sur Facebook. Il est irano-américain.

Octobre 2016 - Les hommes sont condamnés à 10 ans de prison et à une amende de 4,8 millions de dollars, selon la chaîne d'information officielle iranienne IRINN. Les autorités iraniennes affirment que cinq personnes ont été reconnues coupables et condamnées pour avoir "coopéré avec les ennemis de l'Iran", un euphémisme gouvernemental qui implique généralement une coopération avec les États-Unis.

28 janvier 2018- Baquer Namazi se voit accorder un congé de quatre jours par le gouvernement iranien, après avoir été autorisé à sortir d'un hôpital iranien. La famille de Namazi affirme que l'homme de 81 ans a été transporté d'urgence à l'hôpital le 15 janvier à la suite d'une chute importante de sa tension artérielle, d'un rythme cardiaque irrégulier et d'une grave baisse d'énergie. C'était la quatrième fois que Namazi était transféré dans un hôpital au cours de l'année écoulée. En septembre, il a subi une opération cardiaque d'urgence pour installer un stimulateur cardiaque.

Février 2018 - Baquer Namazi est remis en liberté provisoire pour raisons médicales.

Février 2020 -Le tribunal révolutionnaireiraniencommue la peine de Baquer Namazi en peine d'emprisonnement et l'interdiction de voyager qui pesait sur lui est levée.

Mai 2020 - Selon la famille, le Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran (IRGC) impose une nouvelle interdiction de voyager à Baquer Namazi, l'empêchant de quitter le pays.

26 octobre 2021 - Baquer Namazi subit une intervention chirurgicale pour éliminer une "obstruction potentiellement mortelle de l'une des principales artères du cerveau, découverte à la fin du mois dernier", déclare son avocat dans un communiqué.

1er octobre 2022 - Baquer Namazi est libéré et autorisé à quitter l'Iran "pour suivre un traitement médical à l'étranger", selon une déclaration de Stéphane Dujarric, porte-parole du Secrétaire général des Nations Unies.

9 mars 2023 - SiamakNamazi demande au président Joe Biden de placer "la liberté des Américains innocents au-dessus de la politique" et de redoubler d'efforts pour obtenir sa libération, lors d'une interview accordée à CNN depuis la prison iranienne d'Evin.

18 septembre 2023 - Siamak Namazi est libéré, ainsi que quatre autres Américains, dans le cadre d'un accord plus large qui comprend le déblocage par les États-Unis de 6 milliards de dollars de fonds iraniens.

Corée du Nord

KennethBae11décembre2012 - Les autorités américaines confirment que le citoyen américain Kenneth Bae est détenu en Corée du Nord depuis plus d'un mois.

30 avril 2013 - La Cour suprême de Corée du Nord condamne Kenneth Bae à 15 ans de travaux forcés pour "actes hostiles" à l'encontre du pays.

11 octobre 2013 - Bae rencontre sa mère en Corée du Nord.

20 janvier 2014 - Baepublie une déclaration dans laquelle il affirme avoir commis un "crime grave" contre la Corée du Nord. Toute déclaration faite par Bae en captivité est sanctionnée par le gouvernement nord-coréen. Le pays a une longue histoire de faux aveux forcés.

7 février 2014 - Le département d'État annonce que Bae a été transféré d'un hôpital à un camp de travail.

8 novembre 2014 - Le département d'État annonce que Bae et Matthew Miller ont été libérés et sont sur le point de rentrer chez eux.

Jeffrey FowleLe6juin2014 - LaCorée duNord annonce qu'elle détient le citoyen américain Jeffrey Edward Fowle, qui est entré dans le pays en tant que touriste en avril. Fowle faisait partie d'un groupe de touristes et a été arrêté à la mi-mai après avoir laissé une bible dans un restaurant.

30 juin 2014 - LaCorée du Nord déclare qu'elle a l'intention de poursuivre M. Fowle et un autre touriste américain détenu, Matthew Miller, les accusant de "perpétrer des actes hostiles".

21 octobre 2014 - Un haut fonctionnaire du département d'État déclare à CNN que Fowle a été libéré et qu'il est sur le point de rentrer chez lui.

AijalonGomes25janvier2010 - Aijalon Mahli Gomes, de Boston, est détenu en Corée du Nord après être entré illégalement dans le pays depuis la Chine.

7 avril 2010 - Il est condamné à huit ans de travaux forcés et à payer une amende de 70 millions de wons nord-coréens, soit environ 600 000 dollars.

10 juillet 2010 - M. Gomes est hospitalisé après avoir tenté de se suicider.

25-27 août 2010 - L 'ancienprésident américainJimmy Carter arrive en Corée du Nord dans l'espoir de négocier la libération de Gomes.

27 août 2010 - Carter et Gomes quittent Pyongyang après que Gomes a été amnistié pour des raisons humanitaires.

KimDong ChulOctobre2015 - Kim Dong Chul, naturalisé américain, est placé en détention après avoir prétendument rencontré une source pour obtenir une clé USB et un appareil photo utilisés pour recueillir des secrets militaires. En janvier 2016, des responsables nord-coréens autorisent Kim à parler à CNN et demandent que les États-Unis ou la Corée du Sud le secourent.

25 mars 2016 - Un responsable nord-coréen déclare à CNN que Kim a avoué les accusations d'espionnage qui pèsent sur lui.

29 avril 2016 - Un responsable nord-coréen déclare à CNN que Kim a été condamné à dix ans de travaux forcés pour subversion et espionnage.

9 mai 2018 - Trump annonce que Kim Dong Chul, Kim Hak-song et Kim Sang Duk, également connu sous le nom de Tony Kim, semblent être en bonne santé et retournent aux États-Unis avec le secrétaire d'État Mike Pompeo.

10 mai 2018 - Les trois détenus américains libérés arrivent à la base aérienne Joint Base Andrews dans le Maryland.

Kim Hak-songMai7, 2017 - L'agence de presse étatique Korean Central News Agency rapporte que le citoyen américain Kim Hak-song a été détenu en Corée du Nord le 6 mai, soupçonné d'"actes hostiles" contre le régime. Le régime décrit Kim comme "un homme qui faisait des affaires en relation avec le fonctionnement de l'Université des sciences et technologies de Pyongyang".

9 mai 2018 - Trump annonce que Kim Hak-song, Kim Dong Chul et Kim Sang Duk, également connu sous le nom de Tony Kim, semblent être en bonne santé et retournent aux États-Unis avec le secrétaire d'État Mike Pompeo.

10 mai 2018 - Les trois détenus américains libérés arrivent à la base aérienne Joint Base Andrews dans le Maryland.

Kim Sang DukLe22 avril2017 - Lecitoyen américain Kim Sang Duk, également connu sous le nom de Tony Kim, est détenu par les autorités à l'aéroport international de Pyongyang pour des raisons inconnues. Kim a enseigné pendant plusieurs semaines à l'Université des sciences et de la technologie de Pyongyang.

3 mai 2017 - L'agence de presse centrale coréenne (Korean Central News Agency), dirigée par l'État, rapporte que Kim est accusé d'avoir tenté de renverser le gouvernement.

9 mai 2018 - Trump annonce que Tony Kim, Kim Hak-song et Kim Dong Chul semblent être en bonne santé et retournent aux États-Unis avec le secrétaire d'État Mike Pompeo.

10 mai 2018 - Les trois détenus américains libérés arrivent à la base aérienne Joint Base Andrews dans le Maryland.

Euna Lee et Laura LingMars2009 - Les journalistes Euna Lee et Laura Ling sont arrêtées alors qu'elles effectuent un reportage à la frontière entre la Corée du Nord et la Chine pour la chaîne californienne Current Media.

4 juin 2009 - Elles sont condamnées à 12 ans de prison pour être entrées illégalement dans le pays afin de mener une campagne de diffamation.

4 août 2009 - L'ancien président américain Bill Clinton se rend à Pyongyang dans le cadre d'une mission humanitaire privée afin d'obtenir leur libération.

5 août 2009 - Lee et Ling sont graciés et libérés.

Matthew Miller 25 avril 2014 - L'agence de presse nord-coréenne rapporte que Matthew Todd Miller a été placé en détention le 10 avril. Selon KCNA, Miller est entré en Corée du Nord pour demander l'asile et a utilisé son visa de touriste.

30 juin 2014 - LaCorée duNorddéclare qu'elle a l'intention de poursuivre Miller et un autre touriste américain détenu, Jeffrey Fowle, les accusant de "perpétrer des actes hostiles".

14 septembre 2014 - Selon les médias d'État, M. Miller est reconnu coupable d'avoir commis des "actes hostiles" à la Corée du Nord et condamné à six ans de travaux forcés.

8 novembre 2014 - Le Département d'État annonce que Miller et Kenneth Bae ont été libérés et qu'ils sont sur le point de rentrer chez eux.

MerrillNewman26 octobre2013 - Merrill Newman, de Palo Alto (Californie), est détenu en Corée du Nord, selon sa famille. Quelques minutes avant le départ de son avion, Newman est retiré du vol par les autorités nord-coréennes, selon sa famille.

22 novembre 2013 - Le Département d'Etat américain déclare que la Corée du Nord a confirmé aux diplomates suédois qu'elle détenait un citoyen américain. Le Département d'Etat a refusé de confirmer l'identité du citoyen, citant des questions de confidentialité, mais la famille de Newman dit que l'ancien combattant de la guerre de Corée et consultant financier à la retraite est détenu depuis octobre.

30 novembre 2013 - KCNA rapporte que Newman a présenté des excuses au peuple de Corée du Nord, "Après avoir tué tant de civils et de soldats (nord-coréens) et détruit des objets stratégiques en RPDC pendant la guerre de Corée, j'ai commis des actes offensifs indélébiles contre le gouvernement de la RPDC et le peuple coréen". Sa déclaration se termine ainsi : "Si je retourne aux États-Unis, je raconterai les vraies caractéristiques de la RPDC et la vie que mène le peuple coréen.

7 décembre 2013 - M. Newman retourne aux États-Unis et arrive à l'aéroport international de San Francisco. L'agence de presse de l'État de Corée du Nord rapporte que Newman a été libéré pour des raisons "humanitaires".

Eddie Yong SuJun14avril2011 - La KCNA rapporte que le citoyen américain Eddie Yong Su Jun a été arrêté en novembre 2010 et fait l'objet d'une enquête pour avoir commis un crime contre la Corée du Nord. Aucun détail n'est fourni sur le crime présumé.

27 mai 2011 - Après une visite en Corée du Nord de la délégation américaine, qui comprend l'envoyé spécial pour les droits de l'homme en Corée du Nord, Robert King, et l'administrateur adjoint de l'Agence américaine pour le développement international, Jon Brause, Yong Su Jun est libéré.

Otto FrederickWarmbierLe 2janvier2016, OttoFrederick Warmbier, étudiant de l'université de Virginie, est détenu en Corée du Nord après avoir été accusé d'avoir commis un "acte hostile" à l'encontre du gouvernement.

29 février 2016 - Le gouvernement nord-coréen publie une vidéo de Warmbier s'excusant d'avoir commis, selon ses propres termes, "le crime d'enlever un slogan politique de la zone d'attente du personnel de l'hôtel international Yanggakdo". On ne sait pas si Warmbier a été forcé de parler.

16 mars 2016 - M. Warmbier est condamné à 15 ans de travaux forcés pour crimes contre l'État, déclare un responsable nord-coréen à CNN.

13 juin 2017 - M. Warmbier est ramené aux États-Unis par un vol d'évacuation sanitaire au centre médical de l'université de Cincinnati . Là, les médecins déclarent qu'il a subi de graves lésions cérébrales. Les médecins affirment que Warmbier ne présente aucun signe de botulisme, que les autorités nord-coréennes prétendent avoir contracté après son procès.

19 juin 2017 - La famille de Warmbier publie une déclaration annonçant sa mort.

26 avril 2018 - Lesparents de Warmbier intentent une action en justice pour mort injustifiée contre le gouvernement nord-coréen, accusant le régime du pays d'avoir torturé et tué leur fils, selon les avocats de la famille.

24 décembre 2018 - Unjuge fédéral de Washington accorde aux parents de Warmbier plus d'un demi-milliard de dollars dans le cadre du procès pour mort injustifiée intenté contre le gouvernement nord-coréen. La Corée du Nord n'a pas répondu à l'action en justice - l'avis a été rendu en tant que "jugement par défaut" - et le pays n'a pas d'actifs libres aux États-Unis pour lesquels la famille pourrait faire une réclamation.

Russie

Trevor Reed2019- Alors qu'il rendait visite à une petite amie de longue date, Trevor Reed a été placé en garde à vue après une nuit de forte consommation d'alcool, selon l'agence de presse publique TASS et la famille de Reed. La police a déclaré à l'agence de presse RIA-Novosti que Reed a été impliqué dans une altercation avec deux femmes et une unité de police qui est arrivée sur les lieux à la suite de plaintes pour tapage. Selon la police, M. Reed aurait résisté à l'arrestation, attaqué le conducteur, heurté un autre policier, fait dévier la voiture en saisissant le volant et créé une situation dangereuse sur la route, a indiqué RIA.

30 juillet 2020 - M. Reed est condamné à neuf ans de prison pour avoir mis en danger "la vie et la santé" de policiers russes.

1er avril 2021 - Les parents de M. Reed révèlent que leur fils a servi en tant que garde présidentiel des Marines sous l'administration Obama - un fait qui, selon eux, a conduit la Russie à le prendre pour cible.

27 avril 2022 - Reed est libéré dans le cadre d'un échange de prisonniers.

14 juin 2022 - Reed déclare à CNN qu'il a déposé une pétition auprès des Nations Unies (ONU), déclarant que la Russie a violé le droit international avec sa détention et le mauvais traitement qu'il a subi.

BrittneyGriner17février2022 - Brittney Griner, double médaillée d'or olympique de basket-ball et star de la WBNA, est placée en détention après un contrôle douanier à l'aéroport de Sheremetyevo. Les autorités russes ont déclaré que Griner avait de l'huile de cannabis dans ses bagages et l'ont accusée de faire passer en contrebande des quantités importantes de substances narcotiques, un délit qui, selon le gouvernement russe, est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement.

7 juillet 2022 - Griner plaide coupable à des accusations de trafic de stupéfiants devant un tribunal russe.

4 août 2022 - Griner est reconnue coupable de contrebande de drogue avec intention criminelle et condamnée par un tribunal russe à 9 ans de prison et à une amende d'un million de roubles (environ 16 400 dollars).

25 octobre 2022 - Lors d'une audience d'appel, un juge russemaintient le verdict de Griner, confirmant sa condamnation pour trafic de drogue et ne réduisant que légèrement sa peine de neuf ans d'emprisonnement.

9 novembre 20 22 - L'avocat d'Elizabeth Griner déclare à CNN qu'elle va être transférée dans une colonie pénitentiaire russe où elle devrait purger le reste de sa peine.

8 décembre 2022 - Le président des États-Unis, M. Biden, annonce que Mme Griner a été libérée de la prison russe et qu'elle est sur le point de rentrer chez elle.

Turquie

Serkan GolgeJuillet2016 - En vacances en Turquie, Serkan Golge est arrêté et accusé d'avoir des liens avec le mouvement guléniste . Golge est un physicien de la NASA âgé de 37 ans qui possède la double nationalité turque et américaine.

8 février 2018 - Golge est condamné à 7,5 ans de prison.

Septembre 2018 - Un tribunal turc réduit la peine de prison de Golge à cinq ans.

29 mai 2019 - Le département d'État annonce que Golge a été libéré .

AndrewBrunsonOctobre2016 - Andrew Brunson, originaire de Caroline du Nord, est arrêté à Izmir, sur la côte égéenne de la Turquie, où il est pasteur de l'église Izmir Resurrection. Brunson, pasteur presbytérien évangélique, est ensuite accusé de complot visant à renverser le gouvernement turc, de perturbation de l'ordre constitutionnel et d'espionnage.

Mars 2018 - Un acte d'accusation officiel inculpe Brunson d'espionnage et de liens avec des organisations terroristes.

12 octobre 2018 - Brunson est condamné à trois ans et un mois de prison, mais il est libéré après avoir purgé sa peine.

Venezuela

Timothy HallettTracy24avril2013 - Timothy Hallett Tracy, de Los Angeles, est arrêté à l'aéroport de Caracas, selon Reporters sans frontières. Tracy s'est rendu au Venezuela pour réaliser un documentaire sur la division politique qui sévit dans le pays.

25 avril 2013 - Dans une allocution télévisée, le nouveau président Nicolas Maduro déclare qu'il a ordonné l'arrestation de M. Tracy pour "financement de groupes violents".

27 avril 2013 - Tracyest formellement accusé de conspiration, d'association à des fins criminelles et d'utilisation d'un faux document.

5 juin 2013 -Tracyest libéré de prison et expulsé du Venezuela.

JoshuaHolt26 mai2018 - Joshua Holt et son épouse vénézuélienne, Thamara Holt, sont libérés par le Venezuela. Ils y étaient emprisonnés depuis 2016. L'Américain s'est rendu au Venezuela pour épouser Thamara en 2016, et peu après, il a été accusé par le gouvernement vénézuélien de stocker des armes et de tenter de déstabiliser le gouvernement. Il a été détenu pendant près de deux ans sans procès.

"Citgo 6

Novembre 2017 - Après être arrivés à Caracas, au Venezuela, pour une réunion d'affaires impromptue, Tomeu Vadell et cinq autres cadres de Citgo - Gustavo Cardenas, Jorge Toledo, Alirio Zambrano, Jose Luis Zambrano et Jose Angel Pereira - sont arrêtés et détenus pour détournement de fonds et corruption. Citgo est la filiale américaine de la compagnie pétrolière et gazière vénézuélienne PDVSA. Cinq des six hommes sont des citoyens américains ; l'un d'entre eux est un résident permanent légal des États-Unis.

Décembre 2019 - Les"6 de Citgo" sont transférés du centre de détention, où ils sont détenus sans procès depuis plus de deux ans, à une résidence surveillée.

5 février 2020 - Ils passent de l'assignation à résidence à la prison, quelques heures après que le chef de l'opposition vénézuélienne Juan Guaido a rencontré le président américain Donald Trump.

30 juillet 2020 - Deux des hommes - Cárdenas et Toledo - sont libérés en résidence surveillée après une visite humanitaire à Caracas de l'ancien gouverneur du Nouveau-Mexique, Bill Richardson, et d'une équipe de négociateurs non gouvernementaux.

27 novembre 2020 - Les six dirigeants pétroliers sont reconnus coupables et condamnés à des peines allant de 8 à 13 ans de prison.

30 avril 2021 - Les hommes sortent de prison et sont assignés à résidence.

16 octobre 2021 - Les "6 de Citgo", tous assignés à résidence, sont arrêtés par le service de renseignement du pays, le SEBIN, quelques heures seulement après l'extradition d'Alex Saab, un financier colombien proche de Maduro.

8 mars 2022-Cardenas est l'un des deux détenus libérés de prison. L'autre, Jorge Alberto Fernandez, qui possède la double nationalité cubaine et américaine et qui est détenu au Venezuela depuis février 2021, était accusé de terrorisme pour avoir transporté un petit drone domestique. Les libérations ont lieu après un voyage discret à Caracas d'une délégation du gouvernement américain.

1er octobre 2022 - Le président américain Biden annonce la libération et le retour de Toledo, Vadell, Alirio Zambrano, Jose Luis Zambrano et Pereira.

Matthew Heath

Septembre 2020 - Arrêté et accusé de terrorisme au Venezuela.

20 juin 2022 - La famille de Heath déclare qu'il a tenté de se suicider. "Nous sommes au courant des informations selon lesquelles un citoyen américain a été hospitalisé au Venezuela", déclare un porte-parole du département d'État. "Pour des raisons de confidentialité, nous n'avons pas d'autres commentaires à faire.

1er octobre 2022 - Le président américain Biden annonce la libération et le retour de Heath.

Airan Berry et Luke Denman

4 mai 2020 - Leprésident vénézuélien Nicolas Maduro déclare que deux "mercenaires" américains ont été appréhendés après l'échec d'une tentative de coup d'État visant à le capturer et à le destituer. Maduro identifie les Américains capturés comme étant Luke Denman, 34 ans, et Airan Berry, 41 ans. À la télévision d'État, M. Maduro brandit ce qu'il prétend être les passeports et les permis de conduire américains des deux hommes, ainsi que ce qu'il dit être leurs cartes d'identité pour Silvercorp, une société de services de sécurité basée en Floride.

5 mai 2020 - M. Denman apparaît à la télévision publique vénézuélienne. On le voit regarder directement la caméra et raconter le rôle qu'il a joué pour "aider les Vénézuéliens à reprendre le contrôle de leur pays".

7 août 2020 - Les procureurs annoncent que Berry et Denman ont été condamnés à 20 ans de prison.

20 décembre 2023 - Il est annoncé que les États-Unis ont conclu un accord pour obtenir la libération de dix Américains, dont Berry et Denman, détenus au Venezuela.

