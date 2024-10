Faits quotidiens pour le 30 septembre: Les conséquences de l'Hélène, les développements au Moyen-Orient, le débat présidentiel, l'enfer de l'usine chimique, la mission SpaceX

1. Le chaos d'Hélène

Le sud-est des États-Unis est confronté à des destructions généralisées suite à l'arrivée d'Hélène, qui a frappé la région de la grande courbure de la Floride jeudi en tant que plus puissant ouragan jamais enregistré dans la région. Hélène a semé la pagaille et traversé plusieurs États, entraînant au moins 95 décès. Des millions de personnes sont toujours sans électricité, et les officiels préviennent que cela pourrait prendre une semaine ou plus dans certains endroits. Les Carolines sont confrontées à des inondations persistantes depuis des jours, transformant les routes en canaux, rendant les essentiels rares et mettant à rude épreuve les ressources de l'État. Le président Joe Biden prévoit de visiter certaines zones touchées plus tard dans la semaine, en choisissant un moment qui n'interférera pas avec les opérations de réponse d'urgence, selon la Maison Blanche.

2. Moyen-Orient

Des raids aériens israéliens ont ciblé une intersection de Beyrouth aujourd'hui, marquant la première fois depuis octobre 7 qu'ils se produisent à l'intérieur des limites de Beyrouth. L'attaque a été menée après qu'Israël a assassiné le secrétaire général du Hezbollah Hassan Nasrallah. Israël a élargi ses attaques contre le Hezbollah au Liban et les Houthis au Yémen, ce qui suscite des craintes de guerre régionale, le Hezbollah jurant de continuer à se battre malgré les pertes dans les postes de direction. Le président Joe Biden fait tout ce qu'il peut pour éviter un conflit ouvert au Moyen-Orient. Avant l'assassinat de Nasrallah, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a rejeté une proposition de cessez-le-feu parrainée par les États-Unis.

3. Débat vice-présidentiel

Le gouverneur du Minnesota Tim Walz et le sénateur de l'Ohio JD Vance se préparent pour un débat crucial mardi, cinq semaines avant l'élection. Cela pourrait marquer le dernier débat de la campagne 2024, une situation sans précédent dans les élections présidentielles contemporaines, car l'ancien président Donald Trump refuse de participer à tout débat initié par la vice-présidente Kamala Harris, y compris une rencontre proposée par CNN pour le 23 octobre. Avec les tensions qui s'intensifient à l'approche de la fin de la course, le vote anticipé en cours dans plusieurs États et le duel vice-présidentiel mardi à New York, cela représente l'une des dernières occasions importantes de faire une impression convaincante pour leurs tickets respectifs. Le débat sera diffusé par CBS et débutera à 21 h HE.

4. Incendie dans une usine chimique

Une réaction chimique due à un incendie dans une usine de produits chimiques en Géorgie dimanche a entraîné des évacuations, des conseils de mise à l'abri et des fermetures d'autoroutes. L'incendie a éclaté sur le toit de BioLab à Conyers, en Géorgie, à environ 30 miles à l'est d'Atlanta. Les autorités ont déclaré qu'une tête de sprinkler défectueuse avait rencontré une substance réactive à l'eau, générant un nuage. L'incendie a été maîtrisé dimanche soir, mais la fumée pourrait être visible pendant plusieurs jours, ont déclaré les officiels, ajoutant que des examens de la qualité de l'air ont indiqué la libération de la substance nocive chlore à partir de l'installation.

5. SpaceX

Après un mois passé sur la Station spatiale internationale, deux astronautes de Boeing Starliner sont maintenant sur le point d'embarquer à bord du capsule SpaceX Crew Dragon qui les ramènera finalement chez eux. Le capsule SpaceX Crew Dragon, désigné mission Crew-9 par NASA pour transporter les astronautes Suni Williams et Butch Wilmore, s'est arrimée à la ISS aux environs de 17h30 HE dimanche. Williams et Wilmore sont estimés pour rentrer chez eux au plus tôt en février.

À LA MÉMOIRE DE

Le chanteur-compositeur et acteur Kris Kristofferson est décédé paisiblement dans sa maison d'Hawaii samedi. Il avait 88 ans. Connu pour avoir écrit des chansons comme “Sunday Mornin’ Comin’ Down”, “Help Me Make it Through the Night”, “For the Good Times” et “Me and Bobby McGee”, il a également joué dans des films avec Barbara Streisand dans “A Star Is Born” et Ellen Burstyn dans “Alice Doesn’t Live Here Anymore”.

Environ 6 500 personnes ont participé à la plus grande manifestation de Haka de masse hier, alors que la Nouvelle-Zélande a réussi à obtenir le record mondial pour le plus grand nombre de personnes exécutant la performance traditionnelle Māori. La participation a dépassé le précédent record de 4 028, établi par la France en 2014.

De nombreux individus ont participé à la danse traditionnelle maori en masse à Auckland, en Nouvelle-Zélande, dans le but de battre le record actuel.

"Je vise à étonner le monde."— Choi Soon-hwa, une octogénaire qui aspire à devenir la concurrente la plus âgée à participer au concours Miss Univers. Aujourd'hui, Choi concourra contre 31 autres candidates pour la couronne de Miss Univers Corée, ainsi que pour la chance de représenter la Corée du Sud à la finale de Miss Univers au Mexique en novembre.

Cliquez ici pour consulter la prévision météo de votre région

Les autorités examinent actuellement le contenu des eaux usées des Américains pour suivre la propagation du Covid-19. Cette carte de test des eaux usées vous fournira des informations sur le statut actuel de votre État.

