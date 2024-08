- Faits et chiffres clés de l'événement

Les Jeux olympiques touchent à leur fin. Avec un potentiel stunt de Tom Cruise (62) et plusieurs concerts, la cérémonie de clôture dimanche (11 août) s'annonce aussi spectaculaire que le spectacle d'ouverture du 26 juillet. Alors que l'événement sportif prend fin à Paris, les athlètes auront une dernière occasion de faire la fête avant l'extinction de la flamme olympique.

La cérémonie de clôture des 33es Jeux olympiques commence à 21h au Stade de France. Les festivités débuteront par l'entrée du président français Emmanuel Macron (46) et du président du Comité international olympique Thomas Bach (70). Les éléments clés de l'événement comprennent le défilé des athlètes et le transfert du drapeau au comité de Los Angeles, qui accueillera les jeux en 2028.

Selon le site officiel des Jeux olympiques, le spectacle comportera "plus d'une centaine d'acrobates, danseurs et artistes du cirque". La performance sera accompagnée d'une "bande originale originale", le stade se transformant en une "salle de concert géante", ont promis les organisateurs. La scène, mesurant 2 800 mètres carrés, souligne l'ampleur de l'événement. Comme la cérémonie d'ouverture, le concept est de Thomas Jolly (42). Une bande-annonce donne aux spectateurs un premier aperçu.

Tom Cruise Remettra-t-il le Drapeau ?

Le spectacle artistique n'est pas le seul temps fort : selon des rapports concordants de la presse, la remise du drapeau sera effectuée par la star Tom Cruise. L'acteur devrait descendre en rappel depuis le toit du stade, à 42 mètres de hauteur. Après cette manœuvre audacieuse, une vidéo enregistrée sera diffusée, dans laquelle Cruise traverse Paris à moto avec le drapeau dans ses bagages. Lors de son trajet vers Los Angeles, il devrait ensuite effectuer un saut en parachute sur la célèbre enseigne Hollywood. Enfin, il devrait remettre le drapeau à divers athlètes.

Les Artistes Musicaux pour la Fête

La fête s'annonce également musicale. Après des performances de Lady Gaga (38) et Céline Dion (56), d'autres artistes internationaux sont attendus pour animer l'événement. Selon des sources de "Variety", la chanteuse Billie Eilish (22), le groupe de rock Red Hot Chili Peppers et le rappeur Snoop Dogg (52) se produiront lors de la cérémonie. Leurs prestations seront en partie enregistrées et en partie en direct.

Outre les stars internationales, deux groupes français font partie de la programmation musicale. Le duo électronique Air et le groupe indie-pop Phoenix sont prévus pour se produire lors de la cérémonie de clôture, selon "Variety". Cela a été confirmé au magazine du secteur par Thierry Reboul, responsable de l'organisation des cérémonies.

Regarder à la Télévision et Être Présent en Direct

Les fans de sport peuvent regarder l'événement sur ZDF. À partir de 20h15, la chaîne diffusera en direct de Paris à la télévision et en streaming en direct. Ceux qui souhaitent être présents ont encore une chance. Les prix des billets commencent à 250 euros, selon la plateforme de vente. Les Jeux olympiques de 2022 prendront officiellement fin à 23h15.

La cérémonie de clôture des Jeux olympiques, qui s'annonce aussi spectaculaire que le spectacle d'ouverture, doit commencer à 21h au Stade de France. During this event, megastar Tom Cruise is reportedly set to hand over the flag to the committee from Los Angeles in a daring manner, including an abseil down from the stadium roof and a parachute jump onto the Hollywood sign.

As part of the musical acts for the celebration, international stars like Billie Eilish, Red Hot Chili Peppers, and Snoop Dogg are set to perform at the closing ceremony, alongside French acts Air and indie-pop band Phoenix.

Lire aussi: