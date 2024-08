Faits essentiels d'aujourd'hui: Convention nationale démocratique (DNC), tensions au Moyen-Orient, conditions météorologiques intenses, développement de vaccins contre le Covid-19, accident de yacht

Voici ce que vous devez savoir pour tirer profit des dernières infos et continuer votre journée.

1. DNC

Le Comité national démocrate lance aujourd'hui sa convention à Chicago, avec la vice-présidente Kamala Harris prévue pour recevoir officiellement la nomination de son parti pour devenir la prochaine présidente. Le président Joe Biden est censé remettre les rênes à Harris lors d'un discours du soir devant des milliers de délégués et de membres du parti. Biden devrait mettre en avant les raisons pour lesquelles Harris est justifiée et les accomplissements qu'ils ont réalisés ensemble. De plus, une liste impressionnante de conférenciers est prévue, y compris l'ancien président Barack Obama et l'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton. Le gouverneur de l'Illinois, J.B. Pritzker, a annoncé qu'environ 250 membres de la Garde nationale de l'État seraient en stand-by, prêts à intervenir en cas de troubles potentiels de la part des 10 000 manifestants prévus à la convention.

2. Moyen-Orient

Seven membres d'une même famille ont trouvé la mort dans une frappe aérienne israélienne en Gaza central dimanche, alors que le secrétaire d'État Antony Blinken arrivait en Israël pour plaider en faveur d'un cessez-le-feu et d'un accord sur les otages. Blinken a déclaré que cela pourrait être "la dernière chance" de rapatrier les otages, d'instaurer un cessez-le-feu et de conduire tout le monde vers une voie de paix et de sécurité durables. Un accord de cessez-le-feu a été proposé par les États-Unis, le Qatar et l'Égypte après deux jours de pourparlers à Doha. Depuis le lancement de l'opération israélienne à Gaza suite aux attaques de Hamas le 7 octobre, l'opération a fait plus de 40 000 morts et réduit une grande partie du territoire en ruines. Les professionnels de la santé à Gaza ont signalé le premier cas de polio dans la région en 25 ans.

3. Temps extrêmes

L'ouragan Ernesto a regagné l'intensité de la catégorie 1 dimanche, avec des vents atteignant 80 mph, alors qu'il se dirigeait vers l'Atlantique Canada après son passage destructeur à Puerto Rico et aux îles Vierges. Les prévisions suggèrent que la tempête pourrait apporter des vents plus puissants et des précipitations importantes au sud-est du Newfoundland d'ici mardi. De plus, des conditions marines dangereuses affecteront la côte est des États-Unis et l'Atlantique Canada pendant les prochains jours. Ailleurs, le sud des États-Unis se prépare à des vagues de chaleur historiques cette semaine. Des avertissements de chaleur sont actuellement en vigueur pour plus de 20 millions de personnes en Oklahoma, au Texas et en Louisiane, et d'autres avertissements sont attendus prochainement.

4. Vaccins contre la Covid-19

La Food and Drug Administration (FDA) pourrait donner son feu vert à des vaccins Covid-19 mis à jour dès cette semaine, selon des sources. Un représentant de la FDA a refusé de commenter la chronologie de toute soumission de produit mais a reconnu qu'ils cherchaient à accélérer l'approbation de vaccins Covid-19 mis à jour pour la saison automnale. Les vaccins à ARNm de Moderna et de Pfizer/BioNTech intégreront les variants dominants actuellement en circulation alors que les États-Unis connaissent leur plus grande vague estivale en deux ans. Le CDC a recommandé à tout le monde âgé de plus de 6 mois de recevoir de nouveaux vaccins contre la Covid-19 et la grippe plus tard cette année en raison de la diminution apparente de l'efficacité des vaccins avec le temps.

5. Incident de yacht

Une personne est décédée et six autres sont portées disparues après le naufrage d'un yacht de luxe au large de la côte sicilienne tôt ce matin. Le navire, le "Bayesian", immatriculé au Royaume-Uni, était ancré à environ 800 mètres du port de Porticello lorsqu'il a été frappé par une tornade. Quinze personnes ont été secourues sur les lieux, et un enfant a été transporté par avion vers un hôpital pour enfants. Le capitaine, l'un des rescapés, était parmi les chanceux. Le yacht transportait principalement des passagers et de l'équipage britanniques, à l'exception de deux Anglo-Français, un Néo-Zélandais, un Irlandais et un Sri Lankais.

Vingt personnes ont été blessées suite à un incendie qui a ravagé une grande roue lors d'un événement musical en Allemagne, ont rapporté les autorités. Des photos montrent deux des cabines de l'attraction en flammes alors que la fumée s'élève vers le ciel, avec Leipzig visible en arrière-plan.

LA CITATION INSPIRANTE DU JOUR

"Il est maintenant essentiel pour nos plans de défense dans leur ensemble : affaiblir autant que possible la capacité militaire russe."

— Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, confirmant hier que leurs troupes avaient fait exploser un deuxième pont. Zelensky a poursuivi en expliquant les objectifs stratégiques de l'offensive, déclarant qu'il cherche à établir une "zone restreinte" à Kursk. Cette zone pourrait potentiellement entraver certaines incursions russes en territoire ukrainien orchestrées par Moscou.

PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES D'AUJOURD'HUI

Fête d'anniversaire d'un train de luxeDécouvrez l'attrait durable du Caledonian Sleeper — le plus ancien service de train de nuit du Royaume-Uni. Traversant la route Londres-Highlands écossais, il offre des panoramas exclusifs sur certains des paysages les plus pittoresques de la Grande-Bretagne.

