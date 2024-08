- Fait découvert: Vous en avez entendu parler?

Pionnière blonde dans la nouvelle vague et la révolution punk

Connue pour avoir été à la tête de la révolution américaine de la new wave et du punk des années 70, le groupe Blondie a acquis une reconnaissance grâce à sa chanteuse principale, Debbie Harry.

Premiers à atteindre le sommet des charts de rap

En mars 1981, Blondie est devenu le premier groupe à amener une chanson de rap, "Rapture", en tête des charts musicaux américains. Avant cela, Debbie Harry avait temporairement laissé sa place à The Funky Four Plus One More lors de l'émission de télévision "Saturday Night Live", marquant ce qui est considéré comme la première performance de rap en direct à la télévision américaine.

L'endurance des cheveux blonds

Le blanchiment permanent a eu raison des cheveux de Debbie Harry. Lors d'une interview accordée à "InStyle", elle a suggéré de conserver quelques racines sombres pour préserver la force des cheveux : "Si vous évitez de colorer le cuir chevelu, cela ajoute de la résistance, mais ils finiront probablement par casser quand même".

Passé de lapin Playboy

Avant de rejoindre Blondie, Debbie Harry travaillait comme serveuse au club Playboy de New York sous ses cheveux plus foncés. Elle a décrit cette expérience comme "intéressante". Contrairement à certaines de ses collègues, elle n'avait pas l'intention de devenir une "lapine de carrière", comme elle l'a déclaré lors d'une interview.

Icône de la musique grand public

Des années après ses débuts au club de New York, la chanteuse de Blondie a trouvé sa place dans les chambres d'enfants américaines : en 2009, une poupée Barbie à l'effigie de Debbie Harry a été Released et a reçu son approbation.

Échappant de justesse à la tragédie

L'ensemble de l'aventure Blondie a failli prendre fin avant même d'avoir commencé. Dans les années 70, avant de se lancer dans sa carrière musicale, Debbie Harry a échappé de justesse au célèbre tueur en série Ted Bundy, qui a tenté de l'attirer dans sa voiture. Elle a réussi à ouvrir la portière et à s'échapper.

Pour mettre les choses au clair, le groupe a même produit des boutons sur lesquels était inscrit "Blondie est un groupe !". Debbie Harry était fréquemment appelée "Blondie" dans les rues de New York, ce qui a finalement inspiré le nom du groupe.

