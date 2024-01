Faiseurs d'histoire et preneurs de risques : 15 des photos les plus fascinantes prises au siècle dernier

Pendant un mois, les deux galeries commerciales présentent côte à côte plus de 150 tirages d'artistes tels que Henri Cartier-Bresson et Richard Avedon dans le cadre de l'exposition conjointe "The Photographers" (Les photographes).

Des premiers travaux de l'inventeur de la lumière stroboscopique au portrait emblématique de Winston Churchill par Edward Steichen, en passant par les photos de célébrités des Swinging Sixties de David Bailey et les nus osés du photographe chinois controversé Ren Hang, l'exposition retrace l'évolution du médium en tant que technique et forme d'art.

Faites défiler la galerie ci-dessus pour découvrir quelques-unes des photos les plus fascinantes de ces 100 dernières années.

L'exposition"The Photographers 2015" se poursuit jusqu'au 24 décembre 2015.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com