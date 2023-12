Faire des vagues : Ces femmes remettent en question les stéréotypes du surf "maigre et imberbe".

"Je suis hawaïenne et le surf fait partie de ma famille depuis le début. Mon oncle est un surfeur très connu à Hawaï, et j'ai donc été immergée dans ce monde", a-t-elle déclaré à CNN Sport.

Ayant grandi à Orlando, en Floride, Greene a passé beaucoup de temps à la plage, entourée de la culture du surf. Mais malgré son désir de surfer, elle a grandi en pensant que le surf n'était pas un endroit où elle avait sa place.

"Je n'ai jamais vu quelqu'un qui me ressemblait", dit-elle. "Pour moi, le surf faisait partie des choses qui n'allaient pas de soi. Vous savez, nous sommes tellement conditionnés à voir un certain type de corps faire du surf".

Après avoir rêvé pendant des années de chevaucher les vagues, elle a finalement décidé d'essayer le surf, mais il a fallu deux ans à Greene pour se jeter à l'eau, car elle ne trouvait pas de vêtements de surf à sa taille.

"Cela m'a vraiment découragée parce que l'industrie me disait que je n'étais pas à ma place.

Elizabeth Sneed, qui a commencé à surfer il y a cinq ans, a vécu une expérience similaire.

"Cela m'a un peu affectée parce que même lorsque j'essayais d'acheter des maillots de bain performants, ils n'étaient pas disponibles à ma taille ou, s'ils l'étaient, ils n'étaient pas vraiment conçus pour ma morphologie", a déclaré Mme Sneed, 31 ans, à CNN.

"Si vous y réfléchissez bien, un bikini triangulaire avec des bas de maillots à nouer n'est pas idéal si vous avez une poitrine en double D et une structure de hanches plus large. J'en suis arrivée à un point où je pensais que c'était une punition pour mon surpoids", a-t-elle déclaré.

Deux ans après avoir décidé de faire du surf, Mme Greene a trouvé le courage d'essayer.

"Ce n'est qu'en 2018 que j'ai décidé de devenir la personne que j'aimerais voir, que je sois bien habillée ou non.

"Vous savez, je veux être mignonne, mais ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Si je dois sortir en short et en t-shirt, je le ferai pour moi et je me le prouverai à moi-même", a déclaré Mme Greene, qui travaille aujourd'hui comme entraîneur de fitness et raconte ses aventures sur les réseaux sociaux.

La culture moderne réécrit l'histoire

"Lorsque les gens parlent de culture du surf, ils pensent généralement à une culture centrée sur la Californie du Sud et l'Australie", a expliqué Lauren Hill, surfeuse et auteur de "She Surf", à CNN Sport.

"Et quand on réfléchit à cette culture, on s'aperçoit qu'elle a été façonnée par et pour des hommes jeunes, blancs et hétérosexuels, qui ont une vision particulière du monde, une définition particulière de ce qu'est un bon surf", a-t-elle ajouté.

"Historiquement, cela n'a pas nécessairement inclus les façons uniques dont les femmes ont tendance à surfer sur les vagues.

Les racines du surf se trouvent dans l'Hawaï et la Polynésie prémodernes, où ce sport était pratiqué par des hommes et des femmes de toutes conditions sociales.

Par ailleurs, de nombreux pays, comme le Pérou, possèdent une riche culture du surf, et les traces de surf sur le continent africain remonteraient aux années 1640.

"Si l'on considère le long arc de l'histoire du surf, on sait qu'à côté des premiers garçons qui surfaient sur les vagues... il y avait des petites filles qui surfaient juste à côté de ces garçons", a expliqué M. Hill.

Ce n'est pas ce que les médias et la culture populaire montraient.

"La culture du surf (...) avait une représentation très étroite et a été très exclusive, voire excluante, pour de nombreuses personnes différentes, des personnes de couleur, des personnes ayant des capacités différentes, des races et des ethnies différentes", a déclaré Mme Hill.

En tant que jeune surfeuse en Floride, Mme Hill explique qu'elle a vu beaucoup de femmes représentées dans les médias de surf, mais pas beaucoup de femmes qui surfaient sur les vagues. "J'ai vu beaucoup de femmes poser passivement en bikini, au moins partiellement nues. Elles étaient presque toujours maigres et imberbes", ajoute M. Hill.

"Elles avaient souvent les cheveux blonds et les yeux bleus et représentaient une image très hétéronormative de ce qu'est une femme, ce qui exclut la plupart des femmes.

Ce type d'attitude a même découragé au départ une championne de surf comme Risa Mara Machuca.

"Les garçons se moquaient toujours de moi. [Quand j'étais enfant, j'avais un corps très particulier, drôle et pétillant", a déclaré Risa Mara Machuca à CNN Sport.

"C'est pourquoi je faisais du body surf, c'est-à-dire que je gardais mon corps dans l'eau, jusqu'au cou. Mais comme les garçons se moquaient de moi quand j'étais petite, je n'ai jamais voulu essayer de surfer, pour être honnête.

Se lancer - et inspirer les autres

Après une rupture amoureuse au milieu de la vingtaine, Machuca, originaire de Los Angeles, s'est dit "F**k it" et s'est mise à voyager - et à surfer - en Amérique centrale.

"Je me suis lancée et je n'ai pas vu beaucoup d'autres femmes dans le même cas, alors c'était vraiment difficile", ajoute Mme Machuca.

Aujourd'hui, à 45 ans, Machuca possède sa propre ligne de maillots de bain et est monitrice dans son école de surf à Sayulita, au Mexique, où elle enseigne à des clients de toutes origines et de toutes tailles.

"Peut-être que l'on change un peu de format d'enseignement, ou que l'on enseigne une autre façon de se tenir debout, ou encore que l'on se rend compte que ces femmes sont incroyables. Ce sont des êtres grands, larges, forts et confiants qui avaient juste besoin d'un bon conseil ou d'une occasion de se lancer et de le faire".

Sneed est d'accord. "Il est rare de voir des débutants ou des intermédiaires dans le domaine du surf, que l'on soit un homme ou une femme.

Mme Sneed attribue à Greene le mérite de l'avoir motivée à essayer ce sport, même si elle était débutante, grâce aux messages qu'elle a publiés sur les médias sociaux.

"Un jour, j'ai vu Kanoa Greene apparaître sur mon fil Instagram et elle tenait une planche de surf. Et c'est à ce moment-là que tout s'est enclenché pour moi.

"Il y a toujours eu des surfeuses courbes. C'est juste que ce n'était pas quelque chose de visuel et de grand public", a-t-elle déclaré.

Sneed a été inspirée pour lancer sa page Instagram, Curvy Surfer Girl, qui compte plus de 75 000 followers sur Instagram et plus de 100 000 sur TikTok.

Souvent, lorsque les gens découvrent la page pour la première fois, je pense qu'ils se disent : "Wow, je ne savais pas que des femmes comme nous surfaient ou pouvaient surfer".

Mme Greene estime que les marques de surf et la communauté doivent faire davantage pour que les personnes de toutes tailles se sentent les bienvenues dans ce sport.

"Que se passe-t-il si elles sont inspirées, mais qu'elles vont dans une école de surf locale et qu'elles n'ont pas l'équipement adéquat, puis qu'elles n'ont pas la combinaison et qu'elles s'en vont, découragées, peut-être comme moi, attendre encore deux ans, peut-être cinq ans, peut-être ne jamais sortir ?

Pour moi, en tant que personne de grande taille, la première question qui me vient à l'esprit lorsque je veux essayer quelque chose de nouveau est la suivante : "L'équipement va-t-il supporter mon corps ? Pour quelqu'un qui est plus petit, cette question ne se pose peut-être jamais", dit-elle.

Selon Mme Machuca, les marques de surf ont beaucoup progressé ces dernières années et sont devenues plus représentatives.

"Nous avançons et nous faisons des choses - j'ai honnêtement l'impression que nous faisons en sorte que les plus grandes compagnies de surf s'ouvrent à nous.

Sneed a ajouté : "Nous entrons dans une nouvelle ère d'inclusion pour l'athlétisme féminin en général et en particulier avec le mouvement body positive dans le surf. Cela fait vraiment des vagues - sans vouloir faire dans le cliché.

"Je sais que beaucoup de femmes pensent que si elles sont plus âgées, elles ne peuvent pas surfer non plus. Nous essayons donc de faire tomber ces barrières et de montrer aux femmes du monde entier que ce genre de choses n'a pas lieu d'être lorsqu'il s'agit de l'espace océanique, et qu'elles sont les bienvenues.

Source: edition.cnn.com