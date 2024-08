- Faible risque de Mpox

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a activé son niveau d'alerte le plus élevé en raison d'une nouvelle variante du virus Mpox en Afrique, mais l'autorité sanitaire locale considère que le risque pour la Basse-Saxe est faible. Depuis l'augmentation des cas de Mpox en Basse-Saxe en mai 2022, le nombre de cas a Significativement diminué depuis août 2022 grâce à des efforts de santé publique intenses : il y avait 58 cas signalés en 2022, 2 en 2023 et seulement un jusqu'à présent cette année (au 14 août).

Il s'agit de cas de la clade 2B, selon les informations de l'autorité. La nouvelle variante virale de la clade I, associée à l'épidémie en Afrique, n'a pas encore été détectée en Allemagne. Le Robert Koch Institute estime actuellement que le risque pour la population générale en Allemagne est faible. L'autorité sanitaire locale (NLGA) partage cette évaluation.

"La NLGA ne voit pas actuellement un risque accru pour la Basse-Saxe compte tenu de la nouvelle situation de l'OMS", a déclaré le président Fabian Feil. La situation est surveillée de près en collaboration avec les autorités sanitaires et l'Institut Robert Koch.

Une épidémie limitée est toujours possible, mais une forte augmentation du nombre de cas comme en 2022 n'est pas actuellement attendue, selon l'évaluation de l'Institut Robert Koch. Compte tenu de la disponibilité d'un vaccin efficace, les personnes non vaccinées à risque d'infection doivent se faire vacciner, comme le recommande l'autorité sanitaire locale. Cela inclut les hommes adultes qui ont des relations sexuelles avec des hommes et qui changent frequently de partenaires, ainsi que le personnel de laboratoire travaillant avec des échantillons infectieux.

Le vaccin contre la petite vérole classique protège

Pour prévenir les infections, il est important de les détecter tôt. Les médecins doivent envisager la Mpox chez les personnes présentant des lésions cutanées similaires à la variole sans explication, surtout s'ils sont des voyageurs en provenance d'Afrique centrale. Le virus est lié au virus de la petite vérole classique et provoque une éruption cutanée et de la fièvre, et peut être mortel pour les enfants. Le vaccin contre la petite vérole protège également contre l'infection par le virus Mpox.

La Mpox était auparavant connue sous le nom de monkeypox car elle a été détectée pour la première fois chez les singes. L'OMS a changé le nom pour éviter la discrimination liée à l'attribution de noms de maladies à des animaux ou à des régions où elles ont été découvertes.

