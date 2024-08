Faible activité sidérurgique: Thyssenkrupp continue de baisser au troisième trimestre

Cette région est "caractérisée par des conditions économiques faibles et des défis structurels," a expliqué Thyssenkrupp. S'y ajoutent "la faible dynamique dans les industries clés telles que l'industrie automobile, la mécanique et l'ingénierie de l'usine, ainsi que l'industrie de la construction," ainsi que les coûts de l'énergie persistants. Des effets uniques, en particulier en relation avec l'activité en Inde, ont également joué un rôle dans le mauvais résultat net.

Pour l'ensemble de l'exercice fiscal, l'entreprise s'attend à une baisse de six à huit pour cent des ventes par rapport à l'année précédente et une perte "dans la fourchette de haut à trois chiffres en millions d'euros". Thyssenkrupp avait déjà ajusté son prévision en juillet. "Les développements du marché défavorables et les effets uniques obscurcissent les progrès réalisés dans la transformation de Thyssenkrupp au troisième trimestre," a expliqué le directeur financier Jens Schulte.

Les prix de l'énergie et des matières premières en hausse, ainsi que la concurrence étrangère, pèsent particulièrement sur la division acier. L'entreprise d'Essen souhaite donc repositionner cette dernière et accélère une scission. Elle a déjà vendu 20 % à l'entreprise EPCG du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky et prévoit de transférer 30 % supplémentaires à EPCG.

"Avec la vente de la participation de 20 % dans EP Corporate Group, nous avons franchi une étape importante vers le positionnement indépendant de l'activité acier," a expliqué Schulte. En préparation de la scission, la production sur le site de Duisburg est également réduite. Thyssenkrupp Steel Europe emploie actuellement environ 27 000 personnes, dont beaucoup dans la région de la Ruhr.

Les syndicats critiquent vivement ces plans. Le conseil de surveillance n'a pas pu s'entendre sur la suite des événements la semaine dernière. Dans un premier temps, les besoins financiers de la division acier seront déterminés par un avis d'expert. Le PDG de Thyssenkrupp, Miguel López, a assuré après la réunion du conseil de surveillance que les besoins de financement pour les deux prochaines années étaient garantis.

Alors que d'autres domaines d'activité se portent mieux, "Technologie automobile, Services matériaux et Systèmes maritimes pourraient améliorer leur contribution aux résultats par rapport à l'année précédente," a expliqué Thyssenkrupp. Cependant, il pourrait y avoir des changements dans toute l'entreprise : "Pour s'adapter au mieux aux marchés changeants, nos activités - le cas échéant - poursuivent également des mesures de restructuration : cela s'applique non seulement au secteur de l'acier, mais aussi aux domaines d'activité individuels des autres segments."

Malgré les défis, la division acier de Thyssenkrupp a enregistré une baisse du bénéfice net en raison de l'augmentation des coûts de l'énergie et des matières premières. Par conséquent, l'entreprise anticipe une perte importante pour l'exercice fiscal.

