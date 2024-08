Faeser veut interdire les couteaux longs au public.

Les attaques à l'arme blanche ont augmenté récemment. Pour mettre fin à cette tendance, la ministre fédérale de l'Intérieur souhaite renforcer la réglementation des couteaux. Elle prévoit d'interdire complètement un type spécifique de couteau.

Face à une augmentation des attaques à l'arme blanche, la ministre fédérale de l'Intérieur Nancy Faeser prévoit de renforcer davantage la loi sur les armes à feu. Dans la nouvelle loi sur les armes à feu, elle a annoncé dans "Bild am Sonntag" qu'elle veut "restreindre davantage le port de couteaux en public". Cela signifie que les couteaux avec une lame de jusqu'à six centimètres, au lieu des douze centimètres actuels, seront autorisés à être portés en public. Des exceptions seront faites uniquement pour les couteaux de cuisine "dans des conteneurs fermés après achat". "Pour les couteaux à cran d'arrêt dangereux, nous voulons créer une interdiction générale de les porter. Nous présenterons les modifications correspondantes de la loi sur les armes à feu prochainement", a déclaré Faeser.

Des mesures de renforcement similaires avaient été demandées précédemment par les États. La ministre a ensuite appelé les municipalités à créer plus de "zones sans armes à feu et couteaux". Les interdictions de couteaux doivent être "strictement appliquées, comme la police fédérale le fait avec les contrôles dans les gares", a-t-elle déclaré. Selon les statistiques de police, il y a eu 8951 cas de blessures dangereuses et graves avec des couteaux l'année dernière, soit pour blesser quelqu'un soit pour les menacer - une augmentation de 5,6 % par rapport à l'année précédente.

En Allemagne, l'acquisition et la possession de certains couteaux tels que les couteaux papillon sont déjà interdites. Une violation peut être punie d'une peine de prison allant jusqu'à trois ans ou d'une amende. Selon le ministère de l'Intérieur, les couteaux à lame ouvrable d'une main, appelés couteaux à lame unique, ainsi que les couteaux à lame fixe d'une longueur supérieure à douze centimètres ne peuvent pas être portés en dehors de son propre domicile ou propriété. Les violations peuvent entraîner une amende.

En réponse aux attaques à l'arme blanche en augmentation, la ministre a également suggéré de renforcer l'application des zones sans couteaux existantes en Allemagne. Controverse

