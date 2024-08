- Faeser sur les couteaux: "Six centimètres sont suffisants"

La ministre fédérale de l'Intérieur Nancy Faeser a détaillé les mesures de renforcement de la réglementation des couteaux qu'elle préconise. Elle a déclaré ne pas comprendre pourquoi quelqu'un transporterait un couteau avec une lame supérieure à six centimètres, après avoir visité l'Office fédéral pour la protection de la Constitution à Cologne. "Six centimètres, c'est suffisant. C'est un petit couteau à fruits, si vous êtes en déplacement et que vous voulez pique-niquer", a-t-elle déclaré. "Mais plus que ça, vous n'en avez pas besoin."

Il a été révélé ce week-end que Faeser souhaite renforcer les lois sur les armes à feu en raison de l'augmentation des attaques à l'arme blanche. En public, les couteaux avec des lames allant jusqu'à six centimètres, au lieu des douze actuels, seraient autorisés. Elle souhaite également interdire complètement les couteaux à cran d'arrêt dangereux, comme elle l'a déclaré à "Bild am Sonntag". Les modifications correspondantes de la réglementation des armes à feu seront présentées prochainement.

Cependant, Faeser a déclaré à Cologne que des contrôles plus stricts étaient également nécessaires. "Les autorités locales peuvent et doivent imposer des zones interdites d'armes et de couteaux", a-t-elle déclaré. Lors du championnat d'Europe de football Euro 2020, les municipalités ont déjà été invitées à imposer de telles zones. "Mais c'est une demande. Cela ne peut pas être plus que ça selon moi. Je ne peux pas l'imposer", a-t-elle déclaré.

Faeser a également mentionné qu'il y aurait bien sûr des exceptions. "Si vous achetez un grand couteau de cuisine, il est naturellement couvert par des exceptions", a-t-elle déclaré.

