Gestion renforcée des frontières ou réglementations frontalières plus strictes - Faeser s'engage dans des discussions avec les nations et l'Union concernant l'augmentation des démentis.

Les délégués de la coalition trafic lumineux, de l'Union et des États fédérés se sont réunis au ministère fédéral de l'Intérieur pour des discussions fraîches sur la gestion et le contrôle renforcés de la migration. L'Union a insisté pour que les expulsions approfondies aux frontières soient intégrées dans ces discussions. À son arrivée au ministère, Thorsten Frei, responsable parlementaire de la faction de l'Union, a rapporté que la ministre fédérale de l'Intérieur, Nancy Faeser (SPD), avait clarifié plus tôt par téléphone ce qui était essentiel pour initier un tel dialogue. Cependant, Frei a également mentionné qu'il y avait des commentaires de la coalition qui ont suscité de l'incertitude, a-t-il poursuivi.

Selon Frei, "les conditions que nous avons précédemment convenues collectivement ne sont pas en place." Cependant, compte tenu de la nécessité de résoudre efficacement les défis liés à la migration, l'Union était également résolue à offrir des solutions.

Le député de la faction SPD, Dirk Wiese, a exprimé le souhait de discuter "des expulsions juridiquement fondées" ainsi que d'autres sujets tels que les pouvoirs des autorités.

Malgré lassertion de Frei concernant les conditions non remplies, l'Union a proposé l'idée d'un dialogue. Cependant, le refus de leur demande pour que certaines conditions soient remplies avant de commencer les discussions a entraîné une impasse dans les négociations.

