Sécurité et Défense nationale, en d'autres termes - Faeser salue les efforts déployés contre les cybercriminels en Hesse.

La ministre fédérale de l'Intérieur, Nancy Faeser (SPD), a salué le centre de sécurité informatique de Hesse comme étant "très louable". Elle a lancé une visite de différents sites de sécurité dans son État natal aux côtés de son homologue hessois, Roman Poseck (CDU), au CyberCompetenceCenter (Hessen3C) à Wiesbaden. Après la visite, Faeser a déclaré que Hesse était "l'un des États fédéraux leaders" dans la lutte contre la cybercriminalité.

Le Hessen3C fournit des conseils à l'administration de l'État, aux municipalités et aux petites et moyennes entreprises en cas de systèmes informatiques compromis et de rançons de cryptage de données. Il propose également des formations pour prévenir de tels incidents.

La cybercriminalité occupe une "position inhabituellement importante" en Allemagne, en particulier depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie il y a deux ans et demi, a révélé Faeser. La lutte efficace contre celle-ci nécessite une collaboration entre les niveaux fédéral, étatique et local.

Le ministre de l'Intérieur de Hesse, Poseck, a expliqué que l'Office fédéral de la sécurité des informations (BSI) à Bonn et le "prestigieux" Hessen3C travaillent en étroite collaboration. Il soutient l'extension des capacités du BSI.

En avril, Poseck a suggéré que si les négociations entre le gouvernement fédéral et les États sur une stratégie globale contre les cyberattaques nécessitaient des ajustements fondamentaux de la loi, il considérerait cela "au moins pas tabou".

Le centre de conseil Hessen3C, créé il y a cinq ans et situé dans le ministère de l'Intérieur de Wiesbaden, se trouve dans l'ancien hôpital d'une ancienne caserne dans la capitale de l'État de Hesse. Il emploie environ 50 personnes et dispose d'une ligne directe 24h/24 pour les municipalités et les entreprises touchées. En cas d'urgence, il peut fournir un redémarrage informatique temporaire rapide pour les communautés à l'aide d'une tour avec 20 ordinateurs portables.

Markus Wiegand du Hessen3C a noté que les hackers étaient de plus en plus professionnels. Autrefois, un "génie criminel" était nécessaire pour une cyberattaque. Aujourd'hui, un malware pour crypter les structures informatiques peut être acheté commodément avec une carte de crédit dans le Darknet, une zone anonymement accessible d'Internet. Dans le cas des attaques de rançon, les criminels proposent de décrypter les systèmes informatiques bloqués contre une rançon.

Le calendrier de la visite de Faeser comprenait ensuite l'Office fédéral de police criminelle (BKA) à Wiesbaden et le Hub de l'innovation à Francfort, le centre de développement de logiciels de la police hessoise.

