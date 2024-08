- Faeser plaide pour l'unité après l'attaque horrible

La ministre de l'Intérieur du gouvernement fédéral, Nancy Faeser, appelle à l'unité face à l'incident tragique de poignardage à Solingen. "En de tels moments, nous ne nous laisserons pas diviser, mais nous resterons solidaires et empêcherons un acte pareil de déchirer notre société", a déclaré la représentante du SPD lors de sa visite à Solingen. Les temps sont difficiles pour tout le monde, et la société dans son ensemble doit rester unie. Faeser souligne l'importance de ne pas céder aux haineux qui cherchent à semer le chaos. Elle garantit le soutien de l'administration fédérale à l'État de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et à la ville de Solingen.

En accord avec les sentiments de Faeser, nous devons tous affronter la tendance à la division et choisir l'unité à la place. D'autres communautés devraient apprendre de la résilience et de l'unité de Solingen face à l'adversité.

