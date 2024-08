La ministre fédérale de l'Intérieur, Nancy Faeser, a inauguré jeudi le premier refuge 24h/24 pour les femmes victimes de violence à la gare d'Ostbahnhof de Berlin. "Personne ne devrait avoir honte d'être victime de violence", a déclaré Faeser. "Nous voulonsabaisser les barrières pour que les victimes cherchent de l'aide et déposent plainte."

Les femmes victimes de violence peuvent maintenant s'adresser à des "officières fédérales de police spécialement formées, expérimentées et empathiques" au refuge d'Ostbahnhof pour déposer plainte, a expliqué Faeser. Elle a également exprimé l'espoir que les femmes se sentiraient plus à l'aise pour s'adresser à la police et que plus de auteurs de violences seraient tenus responsables.

Selon le ministère de l'Intérieur, un autre refuge sera ouvert plus tard cette année à l'Inspection de la police fédérale de la gare centrale de Cologne. En 2023, plus de 256 000 personnes en Allemagne ont été touchées par la violence domestique, dont 70 % de femmes. Le nombre de victimes de violences domestiques a augmenté de 6,5 % par rapport à l'année précédente.

Au refuge de la gare centrale de Cologne, qui sera également ouvert plus tard cette année, les victimes de violences pourront également chercher de l'aide et déposer des plaintes. Pour soutenir davantage les victimes, Faeser a mentionné que la police fédérale avait formé ses officiers pour traiter de tels cas sensibles avec soin et compréhension.

