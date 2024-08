Faeser joue le jeu de l'interdiction "Compact"

La ministre de l'Intérieur Faeser balaie les critiques après la suspension de l'interdiction de "Compact". "C'est le business comme d'habitude", dit-elle. Sa lutte contre les ennemis de la Constitution ne changera pas. Le directeur de la rédaction Elsaesser, en revanche, se réjouit et a de grands espoirs.

Gagnant aujourd'hui, perdant demain - c'est ainsi que la ministre de l'Intérieur Nancy Faeser commente la décision de la Cour administrative fédérale concernant le magazine "Compact" et les critiques massives de sa direction. Elle déclare qu'elle continuera sa lutte contre les "ennemis de la Constitution". Jürgen Elsaesser, le patron de l'entreprise médiatique d'extrême droite, célèbre un jour après la décision dans la procédure provisoire, qui a provisoirement suspendu l'interdiction.

"La loi fondamentale prévoit explicitement l'instrument d'une interdiction d'association pour protéger la démocratie des ennemis de la Constitution", déclare Faeser lors d'une réunion à la gare de l'Est de Berlin. Elle est venue présenter une ligne directe de police fédérale pour les femmes victimes de violences domestiques, mais a également dû commenter la défaite judiciaire de la veille. Faeser réaffirme qu'il est important, compte tenu de la situation actuelle, d'utiliser ces instruments d'une démocratie robuste. Le ministère de l'Intérieur.maintiendra sa position dans les procédures principales. Faeser souligne : "Nous ne nous laisserons pas décourager dans nos actions contre les ennemis de la Constitution".

La ministre a interdit "Compact" le 16 juillet, affirmant que le magazine était "une centrale de l'extrême droite". La Cour administrative fédérale a levé provisoirement l'interdiction mercredi, mettant en doute la proportionnalité de l'interdiction. Cela signifie que le magazine peut être publié à nouveau dans certaines conditions. Une décision finale sera prise dans les procédures principales.

Faeser : "C'est le business comme d'habitude"

Il est bon que de telles interdictions dans un État de droit soient également examinées juridiquement et, le cas échéant, corrigées, déclare Faeser. Elle souligne les ordres d'interdiction de son ministère du passé qui ont été confirmés par la justice et explique qu'il est positif que le tribunal ait fondamentalement confirmé qu'une interdiction d'une entreprise médiatique comme "Compact" est possible. Maintenant, dit-elle, "nous avons perdu en partie", mais ajoute : "C'est juste le business comme d'habitude".

Après l'échec temporaire de l'interdiction de "Compact", Faeser a fait face à des critiques de l'Union et de l'AfD, mais aussi du partenaire de coalition FDP. "La décision provisoire contre l'interdiction de 'Compact' jette un jour désastreux sur la compétence de Mme Faeser", a déclaré Alexander Hoffmann, le chef de file parlementaire de la CSU au Bundestag. Le vice-président parlementaire du FDP, Konstantin Kuhle, a décrit la décision du tribunal comme "embarrassante pour le ministère fédéral de l'Intérieur". Le magazine "Compact" peut maintenant se présenter comme une victime, a déclaré Kuhle à "Der Spiegel". Ce que personne ne dit à haute voix, mais que beaucoup peuvent penser, c'est que la défaite en justice pourrait jouer en faveur de l'AfD dans les élections régionales à venir en Thuringe, en Saxe et au Brandenburg, qui avaient vainement contesté la qualification du parti comme cas suspect d'extrême droite à deux reprises. "Faeser doit maintenant démissionner", exige la présidente de l'AfD, Alice Weidel.

Le directeur de la rédaction célèbre une victoire provisoire

Tandis que la ministre doit répondre à des questions embarrassantes, le patron de "Compact" profite de l'instant. "Compact" a triomphé "des excès autoritaires, sinon fascistes, de la ministre de l'Intérieur Nancy Faeser", déclare Jürgen Elsässer aux journalistes à Berlin. Et : "Hier était une victoire de David contre Goliath, était une victoire de la démocratie sur la dictature, et était une victoire du peuple sur le régime".

Le numéro d'août, qui avait été temporairement retenu, peut maintenant être livré, déclare Elsässer. Cependant, l'éditeur ne peut pas encore recourir à ses canaux de distribution habituels, car ses matériaux et équipements ont été saisis. "Nous n'avons pas de bureaux, pas de chaises, pas d'ordinateurs, pas de documents, pas de fichiers. Nous n'avons plus rien."

De l'espoir pour une augmentation de la diffusion

Il s'attend à ce que l'audience du magazine et du canal s'élargisse. "Avant l'attaque de Faeser, peut-être deux millions d'Allemands nous connaissaient. Maintenant, cela pourrait être 60 millions." Elsässer a déclaré : "Tout le monde veut ce magazine maintenant".

L'un des avocats de "Compact", Laurens Nothdurft, évalue les chances de succès dans les procédures principales comme "très élevées". On en saura plus une fois que la motivation écrite de la Cour administrative fédérale pour la décision dans les procédures provisoires sera disponible. Ils se battent juridiquement au niveau de l'État pour le retour rapide des biens saisis de l'entreprise.

Dans tous les cas, les fonctionnaires n'ont plus que quelques jours pour copier le contenu des écrits et supports de données de l'entreprise médiatique. "Dans les procédures principales, les preuves saisies pour l'interdiction de l'association joueront également un rôle supplémentaire", déclare Faeser. Elles sont actuellement en cours d'évaluation.

Elsässer : des anciens de NPD ont écrit pour nous

Dans la décision d'interdiction du ministère fédéral de l'Intérieur publiée par les avocats d'Elsässer, des informations ont également été données sur les liens de plusieurs employés avec le parti d'extrême droite "Die Heimat" (anciennement NPD). Elsässer déclare que "Compact" n'a jamais rien eu à voir avec le NPD, mais aussi : "Il est vrai que des personnes qui ont eu ou peut-être ont encore quelque chose à voir avec le NPD ont écrit pour nous". Ils évoluaient dans le cadre de l'ordre de base libéral-démocratique. Il ne demande jamais de curriculums vitae et de références de travail lors des entretiens d'embauche.

Le ministère de l'Intérieur a cité une phrase d'Elsässer dans sa décision d'interdiction, qu'il souhaite comprendre différemment. "Cette phrase 'Ce régime doit être renversé' de ma part est l'une des phrases les plus mal comprises qui soient sorties de ma bouche", déclare-t-il. Sa explication pour la citation : On l'accuse de vouloir renverser l'ordre fondamental démocratique-libéral ou le système démocratique-libéral. "Mais il s'est toujours agi de rétablir l'ordre fondamental démocratique-libéral en renversant ce que l'on appelle le régime."

Malgré la suspension temporaire de l'interdiction du magazine "Compact" par la Cour administrative fédérale, la ministre de l'Intérieur Faeser maintient sa position contre les ennemis de la Constitution, déclarant : "Nous ne nous laisserons pas décourager dans nos actions contre les ennemis de la Constitution." Entre-temps, le directeur de la rédaction de "Compact", Jürgen Elsaesser, considère cette victoire provisoire comme un triomphe de David contre Goliath, espérant une augmentation de la diffusion du magazine.

Lire aussi: