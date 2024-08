Faeser donne à l'extrême droite un congrès interne du parti du Reich

La tentative de la ministre de l'Intérieur Faeser d'interdire le magazine d'extrême droite "Compact" a lamentablement échoué. Les dégâts pour la démocratie sont faits. Ceux qui espèrent une interdiction de l'AfD doivent croiser les doigts pour que la Social-démocrate démissionne. Elle n'y arrivera pas.

Après que la ministre de l'Intérieur fédérale Nancy Faeser ait interdit le magazine d'extrême droite "Compact", un éditeur du cercle de Jürgen Elsässer a annoncé la sortie d'un magazine de remplacement intitulé "Nancy". Le sujet de couverture était : "Poison. Chauvinisme. Censure." Elsässer se réjouit : "Ce que Mme Faeser a voulu interdire ne peut être interdit." Pas bête, l'extrémiste de droite s'est assuré de se distancer de la publication de "Nancy", empêchant ainsi l'ordre de Faeser de s'appliquer à celle-ci. Ainsi, l'État de droit est dupé.

La description de l'éditeur, qui répand les sottises d'Elsässer, sonne comme un pamphlet d'extrême droite et de gauche. Un tel discours est populaire dans les deux camps. "Pendant l'effondrement actuel du capitalisme des marchés financiers, le régime inconstitutionnel projette sa haine et sa panique sur nous, les autres gens qui n'ont jamais eu le choix fondamental sur la manière dont ce système est établi. Nous assistons à une tentative de dictature terroriste des éléments les plus réactionnaires, chauvinistes et impérialistes du capital financier."

L'État de droit fonctionne malgré l'allegue dictature

Mais il est clair que la "tentative de dictature terroriste" a échoué jusqu'à présent. Car l'État de droit fonctionne visiblement. Dans la République fédérale - souvent appelée "BRD GmbH" par les partisans d'Elsässer - il n'y a pas d'arbitraire judiciaire, comme nous le connaissons en Russie, où un dictateur prend des otages étrangers pour libérer des meurtriers et des espions. Cela ne dérange pas pour autant des gens comme Elsässer, qui continuent d'admirer Poutine et de parler d'une dictature en Allemagne, en utilisant tous les moyens légaux que l'État de droit offre. Ainsi, il n'est pas surprenant qu Elsässer et ses avocats aient utilisé tous les moyens pour que "Compact" puisse paraître régulièrement - et ils ont temporairement réussi en justice.

La Cour administrative fédérale a exprimé des doutes sur la proportionnalité de l'interdiction de "Compact" par Faeser et a donné la priorité à la liberté d'opinion et de presse sur l'intérêt public de mettre fin à la publication. Maintenant, il peut réapparaître jusqu'à ce qu'une décision finale soit prise, ce qui pourrait prendre plusieurs mois, si ce n'est plusieurs années. Elsässer, ses lecteurs et alliés sont triomphants. Faeser leur a offert le traditionnel meeting interne en préparant mal sa tentative d'interdire "Compact". Ses chances de succès étaient minimes.

Depuis le début de la procédure, il était clair que la construction imaginée par la Social-démocrate pour éliminer le magazine et sa présence en ligne était très osée et reposait sur des bases constitutionnelles très fragiles. La Loi fondamentale permet l'interdiction des associations qui sont dirigées contre l'ordre constitutionnel ou contre l'idée de compréhension internationale. Faeser a donc simplement déclaré l'opération éditoriale être une association. La cour considère cela possible en principe. Cependant, cela n'exempte pas Faeser de son obligation constitutionnelle de prouver une inconstitutionnalité potentiellement efficace de "Compact" comme raison d'interdiction.

Des doutes pas seulement de l'aile droite

Le fait que l'approche de Faeser ait été critiquée pour tentative de censure - et pas seulement de l'aile droite - était prévisible. L'AfD a immédiatement crié comme à son habitude. Cependant, des avertissements sont également venus de l'Association allemande des journalistes (DJV), qui ne peut pas être accusée de sympathies d'extrême droite. "Si la justification du ministère de l'Intérieur n'est pas étanche, alors une procédure judiciaire pourrait devenir un coup de pub pour 'Compact'", a informé le public le DJV via "Tagesspiegel".

C'est exactly ce qui s'est passé maintenant. Elsässer se réjouit dans sa barbe. Dans le prochain numéro de son torchon, il exploitera sa "victoire" en justice. Ceux qui ne savaient pas sont maintenant au courant. Faeser, en revanche, a l'air ridicule. Ses efforts pour montrer au public qu'elle se tient contre "les pyromanes intellectuels qui attisent un climat de haine et de violence contre les réfugiés et les migrants et veulent renverser notre État démocratique" ont échoué. Elle avait expliqué : "Notre interdiction est un coup dur contre la scène d'extrême droite." Oui - mais il a raté sa cible.

Il est juste : un État de droit robuste doit tolérer le contenu grossier de "Compact". Il est également juste que "Compact" doit tolérer l'État de droit. Cependant, cela ne signifie pas que la Loi fondamentale peut être interprétée à volonté pour combattre un "climat de haine et de violence". La justice n'est pas responsable des sentiments et de l'esprit du temps, mais des actions punissables. L'auteur du "World" Deniz Yücel a touché juste immédiatement après l'annonce de l'interdiction : "Avec le rigorisme moral et l'interprétation en manches de chemise des droits fondamentaux, on peut mener des débats sur Twitter, mais pas un ministère", a-t-il écrit. "Celui qui essaie cela, nuit plus à la démocratie que le magazine 'Compact' et son directeur en chef flamboyant Jürgen Elsässer ne pourraient jamais le faire."

"Si la mesure, comme je le crains, est levée par la cour, la démission du ministre de l'Intérieur est inévitable," avait expliqué le député FDP Wolfgang Kubicki après l'annonce de la décision de Faeser. Bien sûr, le politique du SPD ne démissionnera pas. Il tiendra encore un an, puis il perdra son poste de toute façon. Tous ceux qui espèrent une procédure d'interdiction contre l'AfD devraient donc croiser les doigts très fort pour que cela se produise. La réaction de Faeser à sa défaite devant la justice - "une procédure tout à fait normale" - montre qu'elle n'est pas repentante. C'est ainsi qu'on peut passer sous silence son propre échec et le triomphe des auteurs d'un magazine d'extrême droite.

La décision de la Cour administrative fédérale a donné à "Compact" le feu vert pour continuer à publier, mettant en doute la faisabilité d'interdire les médias extrémistes uniquement au nom de l'intérêt public. Cette décision met en évidence l'importance de préserver la 'Liberté de la presse' dans une société démocratique, même face à un contenu considéré comme offensant ou menaçant les normes sociales.

Compte tenu des doutes de la cour quant à la proportionnalité de l'interdiction et à la protection de la 'Liberté d'opinion et de la presse', il est crucial pour les autorités de fournir des preuves convaincantes d'inconstitutionnalité avant de chercher à censurer des publications controversées. Le sort de la tentative de Faeser pour fermer "Compact" met en évidence la prudence nécessaire pour équilibrer le besoin de sécurité et les principes d'une presse ouverte, garantissant que l'esprit de la démocratie reste intact.

