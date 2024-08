Faeser défend le resserrement des lois sur les armes à feu: " Six centimètres sont acceptables "

La ministre fédérale de l'Intérieur, Nancy Faeser, a détaillé les mesures qu'elle entend prendre pour renforcer les lois sur les couteaux. Selon elle, il n'est pas clair pourquoi quelqu'un porterait un couteau avec une lame de plus de six centimètres, a-t-elle déclaré après une visite à l'Office fédéral pour la protection de la Constitution à Cologne. Elle a également déclaré : "Six centimètres, c'est correct. C'est un petit couteau à éplucher si vous êtes dehors et que vous voulez pique-niquer." Mais plus que ça n'est pas nécessaire.

Ce week-end, il a été révélé que Faeser souhaite renforcer les lois sur les armes à feu face à la hausse des attaques à l'arme blanche. En public, les couteaux ne devraient être portés qu'avec une lame d'une longueur maximale de six centimètres au lieu des douze centimètres actuels. Elle souhaite également instaurer un interdiction générale des couteaux à cran d'arrêt, a-t-elle déclaré au "Bild am Sonntag". Les modifications apportées aux lois sur les armes à feu seront présentées prochainement.

Mais en plus de changer les lois sur les armes, il faut également renforcer les contrôles, a déclaré Faeser à Cologne. "Les autorités locales peuvent et doivent imposer des zones sans armes et sans couteaux", a-t-elle déclaré. Lors du championnat d'Europe de football, les municipalités ont déjà été invitées à imposer des zones sans armes. "Mais c'est une invitation. Ça ne peut pas être plus que ça selon moi. Je ne peux pas l'imposer", a déclaré Faeser.

Faeser a également déclaré qu'il y aurait bien sûr des exceptions. "Si vous achetez maintenant un grand couteau de cuisine, il est bien sûr couvert par les exceptions", a-t-elle déclaré.

