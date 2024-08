Faeser critique les manifestations climatiques dans les aéroports

À Berlin-Brandebourg et Stuttgart, deux individus se sont collés à chaque emplacement le matin, mais pas sur les pistes. Ils réclamaient un accord de sortie des énergies fossiles. La police les a arrêtés. À Cologne-Bonn, huit départs et huit atterrissages ont été annulés, et un vol a été annulé à Nuremberg. Les opérations de vol à Berlin et Stuttgart n'ont pas été affectées.

"Ces activistes mettent non seulement leur propre vie en danger, mais aussi celle des autres," a critiqué Faeser. Elle a ajouté : "Nous avons proposé des peines sévères. Nous demandons également aux aéroports d'améliorer considérablement leurs mesures de sécurité."

